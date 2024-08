AGRAVIS-Podcast „Ackern und Ernten“ zur Ernte 2024

In der ersten Folge des neu gelaunchten Podcast „Ackern und Ernten“ der AGRAVIS Raiffeisen AG blickt das Moderatorenteam ganz genau auf die Äcker: Vielerorts ist die diesjährige Weizen- und Gerstenernte abgeschlossen. Die Erträge sind überwiegend enttäuschend. Wie haben die verschiedenen Fruchtarten auf die Witterung reagiert? Welche Sorten schneiden in der Praxis besonders gut ab? Was sollten Landwirtinnen und Landwirte bei der nächsten Aussaat beachten?

Mit dabei sind die Spezialisten Thomas Husemann (Produktmanager Saatgetreide) und Eckard Seemann (Pflanzenbau-Vertriebsberatung).

In „Ackern und Ernten“ beackern wir mit Spezialisten aus der Praxis die saisonal wichtigen Themen rund um die Landwirtschaft. Von Tipps für den Pflanzenbau über Neuigkeiten aus dem Smart Farming bis hin zum Landtechnik-Schnack versorgen wir Sie alle vier Wochen mit News.

Die aktuelle Folge finden Sie hier: agrav.is/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.800 Mitarbeitenden rund 8,8 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

