AGRAVIS-Podcast: Düngeverordnung im Betrieb – „Ackerprofi“ hilft

In Zeiten steigender Dokumentationspflicht, roter Gebiete und neuer Düngeverordnungen fordert das Nährstoffmanagement Landwirtinnen und Landwirte immer mehr. Digitale Ackerschlagkarteien versprechen Hilfe bei der Bedarfsermittlung und Co. Aber wie hilfreich sind diese in der Praxis wirklich?

In der neuen Folge des AGRAVIS-Podcasts nehmen wir das digitale Tool „Ackerprofi“ genauer unter die Lupe. Mit Experte Jost Weber klären wir, welche Probleme Landwirtinnen und Landwirte rund um die Düngeverordnung beschäftigen und wie Ackerprofi diese anpackt.

Jetzt reinhören

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier: agrav.is/podcast.

