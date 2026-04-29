AGRAVIS-Podcast: Energiewende auf dem Acker mit Biogas

Die Energiewende ist längst auf den Höfen angekommen – und Biogas spielt dabei eine Schlüsselrolle. Als speicherbare, erneuerbare Energie verbindet es Landwirtschaft und Energiemarkt wie kaum eine andere Technologie. Dennoch stellen politische Entscheidungen und Vorurteile in der Gesellschaft viele Anlagenbetreibende derzeit vor große Herausforderungen.

Mythen im Faktencheck & Tipps für Anlagebetreibende

In der neuen Folge des Podcasts Ackern und Ernten der AGRAVIS Raiffeisen AG räumen wir im ersten Teil mit Mythen rund um Biogasanlagen auf und diskutieren ihre Potenziale für landwirtschaftliche Betriebe. Im zweiten Teil zeigen wir anhand von Best Practices, wie Landwirtinnen und Landwirte ihre Anlage und ihren Betrieb optimieren und zukunftsfähig machen können. Zu Gast sind unsere Spezialisten Linus Becks und Tobias Uhlig von der TerraVis GmbH.

Technik-Schnack

In der Rubrik Technik-Schnack berichten Benedikt Stockel-Siepker und Oliver Böker von der AGRAVIS Technik Münsterland-Ems vom Standort Veldhausen. Dort prüfen die beiden die neuste Grünlandtechnik.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und in Ihrer Podcast-App.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

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