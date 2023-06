AGRAVIS-Podcast: Neue Folge zum Grünland

Die AGRAVIS Raiffeisen AG bietet mit ihrer Audio-Podcast-Reihe eine kurzweilige und lösungsorientierte Übersicht zu aktuellen Agrar-Themen. So gibt es im AGRAVIS-Podcast einen Überblick über Marktanalysen und Innovationen für Landwirtinnen und Landwirte.

In der aktuellen Folge geht es um das Thema “ Grünland: Vorsorge für den zweiten Schnitt„. Der erste Grünlandschnitt ist abgeschlossen. Nun ziehen die AGRAVIS-Expertinnen Imke Hansing und Dr. Jana Denißen Bilanz und sprechen über die Einflüsse auf die Grundfutterversorgung. Sie erklären auch, was bei Verschmutzungen in der Silage zu beachten ist, wann das Risiko für Clostridien steigt und wie Landwirt:innen ihr Grünland jetzt optimal auf den nächsten Schnitt vorbereiten.

