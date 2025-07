AGRAVIS-Podcast: Tipps zum Maisanbau, Sorten und Labyrinthe

Maislabyrinthe und Botschaften im Acker werden immer beliebter. So sorgten zuletzt ein Labyrinth in Form des Wappens des Fußballzweitligisten SC Preußen Münster auf dem Hof Schwermann in Münster und das „Spinderella“-Labyrinth in Bad Münder für mediales Aufsehen.

Wie solche Kunstwerke ins Feld gelangen und welche Technik dahintersteckt, beleuchtet die neue Folge vom Podcast Ackern und Ernten der AGRAVIS Raiffeisen AG. Christoph Kaman (AGRAVIS Digitalisierung) und Smart Farming-Experte Felix Aundrup erklären, wie die teilflächenspezifische Aussaat funktioniert und warum Landwirtinnen und Landwirte im Alltag von Precision Farming profitieren. Jochen Quante aus der Pflanzenbauvertriebsberatung gibt zudem Einblicke in das Versuchswesen und aktuelle Herausforderungen im Maisanbau.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.