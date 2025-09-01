AGRAVIS Raiffeisen AG zieht Bilanz der Ernte 2025

Die Ernte 2025 sorgt in Deutschland für überwiegend positive Stimmung. Zwar gibt es regional deutliche Unterschiede, doch insgesamt liegen die Erträge über dem Vorjahresniveau. Besonders bei Weizen und Gerste wurden vielerorts erfreuliche Ergebnisse erzielt – teils sogar Rekordernten.

In den Arbeitsgebieten der AGRAVIS Raiffeisen AG zeigt sich ein heterogenes Bild:

– Im Norden wurden außergewöhnlich hohe Mengen eingefahren.

– In Westfalen und Hessen verlief die Ernte wetterbedingt verzögert, brachte aber überdurchschnittliche Erträge.

– Im Osten überraschte die Gerste mit guten Ergebnissen, während die Erträge bei Raps und Weizen regional schwankten.

– In Niedersachsen überzeugten Qualität und Ertrag – trotz langer Erntezeit.

Bernhard Chilla, Marktanalyst bei der AGRAVIS Raiffeisen AG, ordnet die Ergebnisse der Getreideernte in Deutschland, Europa, Großbritannien sowie Russland und der Ukraine ein. Seinen ausführlichen Bericht sowie die detaillierten Einschätzungen der AGRAVIS-Experten aus Ostfriesland, Niedersachsen, Ostdeutschland, Westfalen und Hessen finden Sie hier:



