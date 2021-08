AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN und App-Alarm

Temperatur, Luftfeuchte, Formaldehyd etc. im Blick behalten

– Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Formaldehyd, CO2 (Kohlendioxid) und VOC

– Kostenlose App für Aufzeichnung der Daten und zum Auslösen smarter Aktionen

– App-Alarm und Push-Nachricht bei Erreichen eines eingestellten Werts

– Datenlogger erfasst alle Sensor-Signale bis zu 7 Tage

– Inklusive Halterung für Befestigung an Boden, Decke oder Wand

Die Luftqualität zu Hause immer im Blick: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit hat man ab sofort immer bequem auf dem Smartphone im Blick. So weiß man dank Push-Benachrichtigung sofort, wenn es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen. Neben CO2 (Kohlendioxid) zeigt das Messgerät auch die Konzentration aller flüchtigen organischen Verbindungen, kurz TVOC. So wird man auch über Schadstoffe informiert, die die Raumluft belasten könnten.

Macht auch das Smartphone zum Klima-Messgerät: Einfach den smarten Luftqualitäts-Sensor von AGT über WLAN mit dem Mobilgerät koppeln und schon sieht man per kostenloser App sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit – per Smartphone auch von weltweit! Die App alarmiert, sobald die eingegebenen Maximal- und Minimal-Werte über- oder unterschritten werden. Zudem wertet man dank Datenlogger die gemessenen Werte der vergangenen 7 Tage bequem aus.

Das “ELESION Smart Home” automatisieren: Einfach andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone!

Die Geräte lassen sich miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet die App-kompatible Klimaanlage automatisch ein, wenn es zu warm wird. Oder der Entfeuchter an sehr feuchten Tagen. Oder man lässt den App-kompatiblen Luftfilter einschalten, sobald eine höhere Schadstoff-Konzentration angezeigt wird. Noch bequemer kann man kaum für ein angenehmes Raumklima sorgen!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 5in1 Luftqualitäts-Sensor mit App und Datenlogger-Funktion

– Ideal auch für Klassenzimmer, Büros, u.v.m.

– Bestimmt Gesamt-Belastung durch flüchtige organische Verbindungen (TVOC)

– Zeigt die Formaldehyd- und Kohlendioxid-Belastung (CO2, Kohlendioxid)

– Messbereich Temperatur: 0 bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %

– Datenlogger: speichert Daten für 7 Tagen in Folge

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für Werte-Anzeige, Push-Benachrichtungen und Langzeit-Datenauswertung, Zugriff per Smartphone auch von weltweit

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Temperatur-abhängigen Schalten eines Klimagerätes, Luftfilters u.v.m.

– Mit Halterung für Befestigung an Boden, Decke oder Wand

– Stromversorgung: 5 V DC 1 A per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 90 x 35 mm, Gewicht: 59 g

– Sensor inklusive Halterung, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107391603

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5092-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5092-3103.shtml

Auch als 3er-Set:

AGT 3er-Set 5in1-Luftqualitäts-Sensoren, WLAN, App-Datenlogger und -Alarm

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5108-625

Und als Bundle mit einem E27 LED Leuchtmittel:

AGT 5in1 WiFi Luftqualitätsmesser mit Temperatur + E27 LED Leuchtmittel

Luminea Home Control WLAN-LED-Lampe für Amazon Alexa & Google Assistant, E27, RGB, CCT, 9 W

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5109-625

Über Tuya Smart

Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen.Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/VIhJGJpY

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.