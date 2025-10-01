AGT Digitale 2in1-Löt- & Heißluftstation, 500°C, 700 Watt

Flexibel einsetzbar: Löten mit Lötkolben oder Heißluft

– Starke 700 Watt Leistung

– Temperatur Lötkolben: 200 – 500 °C, Heißluftpistole: 100 – 500 °C

– Präzises erhitzen: Temperatur in 1-°C-Schritten einstellbar

– Luftstromvolumen stufenlos bis 120 l/Min. einstellbar

– LED-Display, bürstenloser Lüfter für lange Lebensdauer & geringe Geräusche

– Anschlusskabel Lötkolben und Heißluftpistole: je ca. 120 cm

Performance für professionelle Anwendungen: Die digitale 2-in-1-Löt- und Heißluftstation von AGT mit 700 Watt Leistung begeistert durch kurze Aufheizzeiten, konstante Temperaturen und eine beeindruckende Leistung. Das Gerät ist ideal für anspruchsvolle Bastler, Heimwerker und Modellbauer in professionellen Werkstätten.

Präzise Temperaturkontrolle mit LED-Display: Die Temperaturbereiche von 200 bis 500 °C am Lötkolben und von 100 bis 500 °C an der Heißluftpistole lassen sich in präzisen 1-°C-Schritten einstellen. Das integrierte LED-Display zeigt die aktuelle Temperatur jederzeit an. Optimale Präzision bei sämtlichen Projekten.

Stufenlos regulierbare Heißluftzufuhr bis 120 l/min: Der Drehregler ermöglicht eine einfache Anpassung der Heißluftzufuhr an individuelle Bedürfnisse – sowohl beim Entlöten empfindlicher Bauteile als auch beim gleichmäßigen Schrumpfen von Isolierschläuchen.

Geräuscharmer bürstenloser Lüfter: Der bürstenlose Lüfter gewährleistet minimale Geräuschentwicklung und gleichzeitig eine lange Lebensdauer des Geräts. Dadurch ist ruhiges, unterbrechungsfreies Arbeiten auch bei längeren Projekten möglich.

– Löt- und Heißluftstation inklusive Netzkabel, 5 Lötkolben-Aufsätze mit verschiedenen Durchmessern und Formen, 3 Heißluftdüsen, Aluminiumschale mit Reinigungsschwamm und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107457941

Die digitale AGT 2in1-Löt- & Heißluftstation ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3878-625 zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/LqWBWxNscCGH9NM

