AGT Digitaler 6in1-Wassertester, Bluetooth 5.2

Die Wasserqualität & -temperatur von Pool & Co. in Echtzeit überwachen

– Misst 6 Parameter: pH-Wert, Chlor-Gehalt, ORP, TDS, EC und Temperatur

– Ideal zum Testen der Wasserqualität von Pool, Schwimmbad & Co.

– Echtzeit-Monitoring für dauerhafte Überwachung der Wassergüte

– Bluetooth 5.2 & kostenlose App für Messdaten-Auswertung und Einstellungen

– pH-, ORP- und TDS/EC-Wert kalibrierbar für exakte Messergebnisse

– ATC-Funktion: automatische Temperaturkompensation bei 0,1 bis 60 °C

Mit dem 6in1-Wassertester prüft man die Wasserqualität in Echtzeit und misst durchgängig die

Wasserqualität des Pools, Whirlpools oder Schwimmbads. So ist man stets bestens darüber informiert, ob

sich die Wasserqualität verbessert, verschlechtert oder gleich bleibt. Und auch die Wassertemperatur

behält man im Blick.

6 Parameter auf einmal im Blick behalten: Der digitale Wassertester mit Bluetooth und App von AGT misst

pH-Wert, Chlor-Gehalt, ORP, TDS, EC und die Temperatur. So erhält man ein umfassendes Bild von der

Wassergüte.

Bequeme Datenauswertung per App: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts werden die

Messwerte des Wassertesters in Echtzeit angezeigt. Die können manuell oder automatisch in einstellbaren

Intervallen gespeichert werden. Die Daten lassen sich sogar in einer Excel-Datei speichern. Und auch alle

Einstellungen lassen sich komfortabel per App vornehmen.

Immer korrekt: 3 pH-Kalibrierungspulver zum Herstellen von Kalibrierungs-Lösungen liegen bei. Auch der

ORP- und TDS/EC-Wert lässt sich immer wieder kalibrieren. So liefert der Wassertester stets präzise

Messergebnisse.

Temperaturunabhängige Messung: Die Temperatur beeinflusst den pH-Wert. Dank ATC-Funktion mit

automatischer Temperaturkompensation liefert der Wassertester präzise und vergleichbare Ergebnisse, egal

ob man bei 0,1 oder 60 °C misst.

– Messbereich pH-Wert: 0,1 bis 14

– Messbereich Chlor: 0,1 bis 4,0 mg/l

– Messbereich ORP (Redoxpotential): -999 bis 999 mV

– Messbereich TDS (gelöste Salze): 0 bis 999 ppm (1-ppm-Schritte) / 1.000 bis 9.990 ppm (10-ppm- Schritte)

– Messbereich EC (elektrische Leitfähigkeit): 0 bis 1,999 μS/cm (1-μS/cm-Schritte) / 2.000 bis 9.990 μS/ cm

(10-μS/cm-Schritte) / 10,01 bis 19,99 mS/cm

– Messbereich Temperatur: 0,1 bis 60 °C / 32 bis 140 °F

– Datenspeicher für bis zu 1.000 Messungen

– Automatisches Kalibrieren mit Hilfe von 3 pH-Kalibrierlösungen: pH 4,00 / 7,00 / 10,01

– Auch ORP- und TDS/EC-Wert kalibrierbar

– ATC-Funktion: Temperatur-unabhängige Messung durch automatische Temperaturkompensation im

Bereich von 0,1 bis 60 °C

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 1 Jahr Standby

– Maße (Ø x H): 85 x 155 mm, Gewicht: 280 g

– Wassertester inklusive 3 Batterien, 3 Kalibrierungspulver (pH 4,00 / 7,00 / 10,01), Werkzeug zum

Öffnen und Schließen des Gehäuses, Sensoren-Abdeckkappe und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409063

Preis: 75,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7370-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7370-3630.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

AGT 2er-Set 6in1-Wassertester, Bluetooth 5.2, Echtzeit-Monitoring, App

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7424-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7424-3630.shtml

