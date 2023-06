AGT Mini-4in1-Akku-Luftpumpe ALP-230

Auch unterwegs immer einsatzbereit – dank wiederaufladbarem Akku

– Leistungsstarker 2.400 mAh Li-Ion-Akku

– 4 Ventil-Aufsätze für verschiedene Anschlüsse: einfach aufstecken

– Auch zum Luftabpumpen geeignet

– Powerbank-Funktion: versorgt Mobilgeräte unterwegs mit neuer Energie

– Inklusive Campinglicht und Haken zum Aufhängen

– Luftdurchsatz: 180 Liter pro Minute

Mit der elektrischen Akku-Luftpumpe mit USB & Powerbank-Funktion von AGT blasen sich Schlauchboot

und Luftmatratze praktisch von allein auf. Auch Bälle und aufblasbares Spielzeug bringt man schnell und

bequem in Form. Genauso leicht lässt sich die Luft wieder abpumpen. Anstrengende Pump-Plackerei gehört

so der Vergangenheit an!

Für jeden Anschluss: Dank 4 Wechselaufsätzen passt die Pumpe an so gut wie jedes Ventil, ob von

Schlauchboot, Luftmatratze, Wasserball u.v.m.

Lädt die Mobilgeräte: Über die integrierte Powerbank-Funktion versorgt man seine Mobilgeräte bei Bedarf

mit neuer Energie.

Spendet auch Licht: Die Luftpumpe lässt sich auch als praktische Campingleuchte nutzen. Einfach mit dem

integrierten Haken z.B. im Zelt aufhängen. Mit 3 Helligkeitsstufen hat man immer die passende

Beleuchtung.

Ideal für unterwegs: Dank Akku geht der elektrischen Luftpumpe auch draußen nicht die Puste aus.

Praktisch: Den Akku lädt man auch ganz bequem an einer Powerbank wieder auf.

– Kompakte Akku-Luftpumpe mit Powerbank-Funktion: pumpt auf/ab und lädt Mobilgeräte

– Ideal für Luftmatratze, Planschbecken, Bälle u.v.m.

– Schnelles Auf- und Abpumpen: ohne anstrengendes Aufblasen und manuelles Luft-Ablassen

– 4 Ventil-Aufsätze für verschiedene Anschlüsse: einfach aufstecken

– Luftdurchlass: 180 l/ Min.

– Überall einsatzbereit: bequemes Aufladen an PC, Powerbank, USB-Netzteil

– USB-Port Typ A für Powerbank-Funktion: zum Laden von Smartphone und Co. (5 Volt, 1 A)

– Auch als Campingleuchte nutzbar: 3 Helligkeitsstufen mit bis zu 50 Lumen, warmweißes Licht

– Mit praktischem Haken zum Aufhängen

– Gehäusefarbe: schwarz

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.400 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 78 x 58 x 43 mm, Gewicht: 130 g

– Akku-Luftpumpe inklusive 4 Ventil-Aufsätzen, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409896

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8414-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8414-4260.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/cbGppKniYqTT6Ls

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

