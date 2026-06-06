AGT Professional Elektrischer Akku-Kartonschneider

Karton, Teppich, Filz, Leder und Kunststoff präzise und bequem zuschneiden

· Rollschneider für Karton, Teppich, Filz, Leder und Kunststoff

· Schneidet Material mit bis zu 6 mm Dicke

· Sichere Handhabung: Klinge mit Führung und schützendem Rahmen

· Ausdauernder Akku für bis zu 40 Minuten Betriebszeit· Handlich kompakt und leichte ca. 400 g

Elektrischer Rollschneider für viele Materialien: Dieser Akku-Kartonschneider von AGT Professional vereint klassisches Cuttermesser und manuellen Rollschneider in einem Gerät.Karton, Teppich, Filz, Leder und Kunststoff lassen sich damit sauber entlang der Schnittlinie trennen. Die rotierende Klinge gleitet kontrolliert durch das Material – auch bei längeren Schnitten bleibt das Ergebnis ordentlich. Beim Verpacken oder Zuschneiden spart das Gerät spürbar Zeit und Kraft.

Schneidet Material bis sechs Millimeter: Die Schnittkraft reicht für stabile Kartonagen und dichtere Materialien – ohne

mehrfaches Ansetzen oder Nachdrücken. Das schont Hände und Nerven, besonders bei Serienarbeiten. Kanten bleiben gleichmäßig und fransen nicht aus. So entstehen passgenaue Zuschnitte für Versand, Werkbank oder Hobbybereich.

Ausdauernder Akku für längere Einsätze: Der integrierte Akku hält bis zu 40 Minuten im Dauerbetrieb durch. Mehrere

Kartons oder Bahnen lassen sich am Stück schneiden, ohne zwischendurch nachladen zu müssen. Das Gerät bleibt einsatzbereit, wenn es darauf ankommt.

Kompakte Bauform mit geringem Gewicht: Mit rund 400 Gramm liegt der Kartonschneider leicht in der Hand – präzise zu

führen, auch auf engem Raum oder über Kopf. Das kompakte Format passt in Schubladen, Werkzeugkisten oder Rucksäcke und sorgt dafür, dass das Gerät stets schnell griffbereit ist.

· Rollschneider für Karton, Teppich, Filz, Leder und Kunststoff

· Schneidet Material mit bis zu 6 mm Dicke

· Sichere Handhabung: Klinge mit Führung und schützendem Rahmen

· Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.300 mAh für bis zu 40 Minuten Betriebszeit, lädt per Netzteil (enthalten)

· Maße: ca. 210 x75 x 48 mm, Gewicht: ca. 395 g

· Rollschneider inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

Der AGT Professional Elektrische Akku-Kartonschneider, auch für Teppich, Filz und Leder ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7052-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5MMWsoD4t6SYji9

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