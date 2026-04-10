AGT Wiederverwendbare Atemschutzmasken AS-100 und AS-105

Wirksamer Schutz der Atemwege vor Dämpfen und Feinstaub dank Gas- und Partikelfiltern

– Atemschutz für hohe Sicherheit: bedeckt vollständig Mund und Nase

– Wiederverwendbar: dank Austausch-Filtern langlebig und nachhaltig im Einsatz

– Sofort startklar: mit 2 Gasfiltern und 2 Partikelfiltern

– Vielseitig nutzbar: schützt vor Dämpfen, Partikeln, Gasen, Feinstaub und mehr

– Ideal für Handwerker, Heimwerker und Hobby-Arbeiten

– Entspricht der Verordnung für PSA (Persönliche Schutzausrichtung)

Die Atemschutzmaske von AGT schützt Atemwege zuverlässig vor schädlichen Gasen, Dämpfen und Feinstaub. Austauschbare Filter halten organische Gase sowie Partikel aus Lacken, Lösungsmitteln und Schleifstaub zurück. Einsatzbereiche umfassen Lackierprojekte, Renovierungsarbeiten oder staubintensive Umgebungen.

Die Maske sitzt ergonomisch im Gesicht und verteilt Druck gleichmäßig. Verstellbare Bänder ermöglichen angenehmes Tragen über mehrere Stunden ohne Verrutschen. Dies erlaubt konzentriertes Arbeiten ohne ständiges Nachjustieren.

Das kompakte Design gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit und freie Sicht. Gleichzeitiges Tragen von Brillen oder Schutzbrillen ist möglich. Uneingeschränktes Arbeiten mit sicherem Überblick bleibt in jeder Situation gewährleistet.

Die mitgelieferten Filter lassen sich bei Bedarf austauschen, was langfristige Nutzung der Maske ermöglicht. Das wiederverwendbare Filtersystem reduziert Kosten und vermeidet unnötigen Abfall – eine nachhaltige Lösung für regelmäßige Einsätze.

– Rundum-Schutz für Mund und Nase: schützt vor Gasen, Dämpfen, Partikeln, Feinstaub und mehr

– Ideal in der Industrie, für Handwerker, Katastrophenschutz, Heimwerker und private Vorsorge

– Wiederverwendbar: dank Austausch-Filtern langlebig und nachhaltig im Einsatz

– Sofort startklar: mit 2 Gasfiltern und 2 Partikelfiltern

– Filter A1P2: Gasfiltertyp/-Klasse A1 und Partikelfiltertyp/-Klasse P2.

– Universalgröße: Silikonumrandung schmiegt sich perfekt um die Mund-Nase-Partie

– Stabile Fixierung durch Kopfband mit anpassbarem Riemen

– Entspricht der Verordnung für PSA (Persönliche Schutzausrichtung)

– Maße: 18 x 12 x 8 cm, Gewicht: ca. 90 g

– Atemschutzmaske AS-100 inklusive 2 Gasfiltern, 2 Partikelfiltern, 2 Filterabdeckungen und deutsch Anleitung

Die AGT Wiederverwendbare Atemschutzmaske AS-100 mit je 2 Gas- und Partikelfiltern ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7013-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Variante mit Schutzbrille:

AGT Atemschutzmaske AS-105 mit Schutzbrille mit je 2 Gas- und Partikelfiltern

– Der zuverlässige Atem- und Augenschutz: bedeckt vollständig Mund, Nase & Augen

– Wiederverwendbar: dank Austausch-Filtern langlebig und nachhaltig im Einsatz

– Sofort startklar: mit 2 Gasfiltern und 2 Partikelfiltern

– Vielseitig nutzbar: schützt vor Dämpfen, Partikeln, Gasen, Feinstaub und mehr

– Ideal für Handwerker, Heimwerker und Hobby-Arbeiten – schützt auch die Augen

– Entspricht der Verordnung für PSA (Persönliche Schutzausrichtung)

Die Atemschutzmaske bietet zuverlässige Filterung gegen Gase, Staub und feine Partikel. Sichere Atemluft beim Schleifen, Lackieren oder bei Arbeiten mit Lösungsmitteln ermöglicht konzentriertes Arbeiten ohne gesundheitliche Beeinträchtigung.

Die mitgelieferten Filter lassen sich bei Bedarf austauschen, was langfristige Nutzung der Maske ermöglicht. Das wiederverwendbare Filtersystem reduziert Kosten und vermeidet unnötigen Abfall – eine nachhaltige Lösung für regelmäßige Einsätze.

Die mitgelieferte Schutzbrille schützt Augen vor Staub und Spritzern bei weitem Sichtfeld. Dies erleichtert die Arbeit und erhöht den Komfort im Alltagseinsatz.

Die Maske sitzt ergonomisch im Gesicht und verteilt Druck gleichmäßig. Verstellbare Bänder ermöglichen angenehmes Tragen über mehrere Stunden ohne Verrutschen. Die Schutzbrille sitzt dank elastischem Band stets optimal. Konzentriertes Arbeiten am Projekt bleibt ohne ständiges Nachjustieren möglich.

Das Aufsetzen der Maske dauert wenige Sekunden bis zur Einsatzbereitschaft. Der unkomplizierte Filterwechsel erlaubt Fortführung der Arbeit ohne lange Unterbrechungen. Dies spart Zeit und steigert die Arbeitseffizienz.

– Rundum-Schutz für Mund, Nase und Augen: Atemschutzmaske und Schutzbrille im Set für maximale Sicherheit

– Vielseitig nutzbar: schützt vor Gasen, Dämpfen, Partikeln, Feinstaub und mehr

– Ideal in der Industrie, für Handwerker, Katastrophenschutz, Heimwerker und private Vorsorge

– Wiederverwendbar: dank Austausch-Filtern langlebig und nachhaltig im Einsatz

– Sofort startklar: mit 2 Gasfiltern und 2 Partikelfiltern

– Filterklassen A1P2: Gasfiltertyp/-Klasse A1 und Partikelfiltertyp/-Klasse P2

– Universalgröße: Silikonumrandung schmiegt sich an die Gesichtsform

– Stabile Fixierung der Maske durch anpassbare und flexible Kopfriemen

– Schutzbrille mit elastischem Band für stets besten Halt: optische Klasse 1, mechanische Festigkeit: F

– Entspricht der Verordnung für PSA (Persönliche Schutzausrichtung)

– Maße Maske: 22 x 19 x 12 cm, Gewicht: ca. 90 g

– Atemschutzmaske AS-105 inklusive 2 Gasfiltern, 2 Partikelfiltern, 2 Filterabdeckungen, Schutzbrille und deutsch Anleitung

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. JX-7014-625

Sets und Bundles für beide Masken:

https://www.pearl.de/mtrkw-13481-wiederverwendbare-atemschutzmasken-mit-schutzbrillen-und-austauschbaren-filtern.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/QPpRSyH87toN93Y

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