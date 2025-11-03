aikux Service GmbH präsentiert aikux.Brain – den Enterprise Knowledge Graph

Neuer Online-Auftritt zeigt, wie Organisationen Wissen in produktive Entscheidungen und Automatisierung überführen

Berlin, 3. November 2025

Mit dem heutigen Launch der Website aikux.brain öffnet die aikux Service GmbH ihr KI-gestütztes Knowledge-Ökosystem erstmals einer breiten Öffentlichkeit. Das Unternehmen, Schwester der migRaven GmbH, positioniert sich mit aikux.Brain als zentraler Wissenshub, der Daten, Prozesse und Menschen intelligent verbindet und den Weg zu nachhaltig gesteuerter Zusammenarbeit ebnet.

Warum das wichtig ist: aikux.Brain macht verteiltes Wissen auffindbar, verknüpft es kontextsensitiv und verwandelt es in umsetzbare Empfehlungen. Unternehmen verkürzen Entscheidungswege, stärken Governance und beschleunigen Innovationszyklen.

Der digitale Dreh- und Angelpunkt für Wissen und Automatisierung

– Enterprise Knowledge Graph: aikux.Brain strukturiert interne Informationen, Fachwissen und Erfahrungswerte zu einem dynamischen Wissensnetz.

– GraphRAG & KI-Assistenzen: Kontextuelle Antworten statt generischer Chatbots – Mitarbeitende erhalten präzise Handlungsempfehlungen.

– Nahtlose Verbindung zu migRaven.Max: Vom Insight zur Aktion: Prozesse lassen sich direkt aus dem Wissensgraphen heraus anstoßen und automatisieren.

– Sichere Data Governance: Sensible Informationen bleiben unternehmensintern; Berechtigungen entsprechen Unternehmensrichtlinien.

—

Stimmen aus dem Unternehmen

Thomas Gomell, Geschäftsführer & CTO der migRaven GmbH:

„Mit aikux.Brain schaffen wir die Grundlage für eine neue Arbeitsweise: Wissen wird nicht länger isoliert verwaltet, sondern in Echtzeit teamübergreifend nutzbar gemacht. Die neue Website zeigt, wie unsere Kunden diesen Wandel aktiv gestalten können.“

Rüdiger Bohle, Geschäftsführer & CSO der aikux Service GmbH:

„Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute messbare Ergebnisse. aikux.Brain liefert sie – indem es Expertinnen und Experten befähigt, schneller zu entscheiden, Risiken zu minimieren und Innovation zu skalieren. Der Website-Launch ist erst der Anfang einer umfassenden Wachstumsstrategie.“

Meilensteine & Key Facts

| Fokus | Highlights |

| Produktposition | Enterprise Knowledge Graph für mittelständische und große Organisationen |

| USP | Kombination aus Knowledge Management, KI-gestützter Kontextualisierung und Automatisierung |

| Go-to-Market | Vertrieb über aikux Service GmbH, parallele Partner-Expansion im DACH-Raum |

| Launch-Aktivitäten | Website-Livegang, kuratierte Use Cases, Thought-Leadership-Inhalte, Influencer-Kooperationen |

Verfügbarkeit & Call-to-Action

Die Plattform https://aikux.brain ist ab sofort erreichbar. Interessierte Unternehmen können direkt über die Website individuelle Einblicke, Produktdemos und Evaluierungszugänge anfordern. Ab Q1 2026 folgen Partnerprogramme sowie vertiefende Branchen- und Compliance-Pakete.

aikux.Brain ist eine Enterprise-Plattform, die Künstliche Intelligenz (KI), Unternehmenswissen und Mitarbeiter zu einer kollektiven, vernetzten Intelligenz verbindet. Die zentrale Technologie ist ein Knowledge Graph, der Wissen durch Beziehungen strukturiert, kombiniert mit GraphRAG, um nachvollziehbare und erklärbare Antworten zu liefern und das Problem von KI-Halluzinationen zu lösen. Die Lösung wird als überlegen gegenüber herkömmlichen Assistenten wie Microsoft Copilot positioniert, insbesondere hinsichtlich Datensouveränität (DSGVO-konform, On-Premise/EU-Cloud) und der Fähigkeit, das gesamte Unternehmen intelligenter zu machen.

Kontakt

aikux Service GmbH

Rüdiger Bohle

Hallerstraße 6

10587 Berlin

030 8095010 40



https://www.aikux.ai

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.