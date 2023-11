Air Astana erneut ausgezeichnet: Bester Service an Bord und bestes Unterhaltungsangebot

Die Airline Passenger Experience Association (APEX) hat Air Astana auf der FTE APEX Asia Expo 2023 in Singapur für ihr herausragendes Flugerlebnis in der Gruppe Zentral-/Südasien in zwei Kategorien geehrt: bester Kabinenservice und bestes Unterhaltungsangebot.

Die APEX-Auszeichnungen werden auf Basis von unabhängigen Passagierbewertungen vergeben und würdigen Airlines für ihren außergewöhnlichen Flugkomfort. Die Kategorien umfassen Kabinenservice, Unterhaltung, Speisen und Getränke, Sitzkomfort und WLAN. Die Beurteilungen werden über TripIt® von Concur®, einer weltweit führenden Reise-Organisations-App, durchgeführt. Mehr als eine Million Flüge von über 600 internationalen Airlines wurden dafür auf einer Fünf-Sterne-Skala bewertet.

„Wir sind sehr stolz auf diese neuen Anerkennungen durch APEX, da sie das hohe Niveau unserer Dienstleistungen unterstreichen“, sagte Yelena Obukhova, Inflight Vice President bei Air Astana. „Unser Ziel bleibt natürlich, den Service und Komfort für unsere Gäste kontinuierlich zu verbessern.“

Air Astana hat in der Vergangenheit mehrfach APEX-Auszeichnungen erhalten, darunter für das beste Unterhaltungssystem und die Verpflegung an Bord in Zentralasien, den Diamond-Status beim APEX Health Safety Audit, den APEX Regional Passenger Choice Award und den APEX Five Star Major Airline Award.

Mehr Informationen zum Flugplan von Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 48 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) auf über 80 Strecken zum Einsatz kommen. Mehr als 6.000 hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.

Firmenkontakt

Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstrasse 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015



http://www.airastana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Str. 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 6 87 81



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.