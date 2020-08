Air Astana nimmt Nonstopflüge nach Deutschland wieder auf

Ab dem 18. August 2020 startet Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete, nationale Fluggesellschaft Kasachstans, wieder mit dem regulären Flugbetrieb zwischen Frankfurt und der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan. Die Verbindung wird zunächst viermal pro Woche, ab September täglich durchgeführt. Auf der Strecke kommt ein moderner Airbus A321LR zum Einsatz. Die Flugdauer beträgt ab Frankfurt 5:45 Stunden, ab Nur-Sultan 6:20 Stunden.

Die Flugzeiten wurden an eine frühe Ankunft in Frankfurt angepasst, um die bestmöglichen Umsteigeverbindungen mit Partnerfluggesellschaften zu europäischen Zielen und nach Nordamerika zu gewährleisten. Die Maschinen der A321LR-Flotte von Air Astana verfügen jeweils über 16 Flatbed-Sitze in der Business Class und 150 Economy Plätze, ausgestattet mit individuellen Monitoren für das Inflight-Entertainment. Die Flüge zwischen Frankfurt und Nur-Sultan werden im Codeshare mit Lufthansa angeboten. Passagiere mit Flugtickets, die von der Aussetzung der Air-Astana-Flüge betroffen waren, können ab sofort auf die wiederverfügbare Verbindung ab dem 18. August umbuchen.

In Übereinstimmung mit den Gesundheitsvorschriften in Deutschland müssen alle Fluggäste (außer Transitpassagiere), die aus Kasachstan nach Deutschland reisen, innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug oder innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise in Deutschland einen Covid-19-Test durchführen. Die Passagiere werden außerdem gebeten, während des Fluges zwei Exemplare der “Passenger Locator Card” auszufüllen. Gäste, die nach Kasachstan einreisen, sollten sich mit den aktuellen staatlichen Gesundheits- und Quarantänebestimmungen des Landes vertraut machen.

Air Astana hat den innerkasachischen Flugbetrieb im Mai wieder aufgenommen und startete im Juni und Juli zu ausgewählten internationalen Destinationen.

www.airastana.com

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus Flugzeugen der Muster Boeing 767/757, Airbus A320/A320neo, A321/A321neo/A321LR sowie Embraer E190/E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Bei den letzten drei Travellers” Choice Awards von Trip Advisor wurde Air Astana in den Kategorien “Regional Carrier in Asia” und “Passenger Comfort” ausgezeichnet. Bei den APEX 2019 Awards erhielt die Fluggesellschaft 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines”.

Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

