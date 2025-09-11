Air Astana und Air India werden Codeshare-Partner

Air Astana und Air India, Indiens führende globale Fluggesellschaft, haben ein Codeshare-Abkommen geschlossen. Damit bauen sie ihre Zusammenarbeit auf wichtigen Verbindungen zwischen Kasachstan und Indien weiter aus, beispielsweise auf den Air-Astana-Flügen von Almaty nach Delhi und Mumbai. Die kasachische Airline offeriert somit noch mehr Passagieren bessere und unkompliziertere Reisemöglichkeiten zwischen beiden Ländern.

„Wir freuen uns sehr über diese wegweisende Codeshare-Partnerschaft mit der ältesten Fluggesellschaft Asiens“, sagte Peter Foster, CEO der Air Astana Group. „Air India ist ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen, das ein umfassendes internationales Streckennetz sowie zahlreiche Flugverbindungen innerhalb Indiens bedient. Das Land ist nicht nur das bevölkerungsreichste der Erde, sondern auch einer der am schnellsten wachsenden Reisemärkte. Entsprechend ist Indien von besonderer strategischer Bedeutung für die Air Astana Group, und wir werden weitere Flugverbindungen zwischen Kasachstan und Delhi, Mumbai und Goa aufnehmen. Das Codesharing wird die steigende Nachfrage bei Geschäftsreisenden, Touristen und Studenten zusätzlich beflügeln.“

„Unsere neue Codeshare-Vereinbarung mit Air Astana führt zu noch besseren Fluganbindungen nach Kasachstan, einem dynamischen Wachstumsmarkt mit riesigem Tourismuspotenzial“, erklärte Campbell Wilson, CEO von Air India. „Neben dem touristischen Verkehr fördert die Partnerschaft auch den Handel und den kulturellen Austausch zwischen unseren beiden Staaten. Unseren Kunden präsentieren wir nun ein weiteres attraktives Reiseziel in Zentralasien.“

Die neue Codeshare-Vereinbarung baut auf das Interline-Abkommen auf, das Air Astana und Air India in diesem Jahr geschlossen hatten. Dieses führte bereits dazu, dass Air-Astana-Passagiere über Delhi und Mumbai bequem zu 18 Destinationen in Indien sowie neun internationalen Zielen aus dem Streckennetz der Air India fliegen konnten. Gleichzeitig war es den Gästen von Air India möglich, mit Air Astana über Almaty zu vielen Städten in Zentralasien und China zu reisen, etwa nach Astana (Kasachstan), Bischkek (Kirgistan), Taschkent (Usbekistan), Duschanbe (Tadschikistan) und Ürümqi (China).

Attraktive Umsteigeverbindungen von Frankfurt über Almaty

Auch Fluggästen von Air Astana aus Deutschland eröffnet das neue Codesharing zusätzliche Reisemöglichkeiten auf dem indischen Subkontinent. Ab Frankfurt gelangen sie über Almaty schnell nach Delhi, wo sie dann zahlreiche Anschlussflüge von Air India nutzen können.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

