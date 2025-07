Airbnb in Panama – Chancen und Regeln

Plan B in Panama realisieren

Wenn man als Investor einen Plan B für die eigene Familie in Panama sucht, bieten Airbnb-Immobilien eine attraktive Möglichkeit, Rendite & Flexibilität zu verbinden. Seit 2018 bieten wir eine hauseigene, professionelle Immobilienverwaltung in Panama an – inklusive eines umfassenden Airbnb-Services. Weiter unten stellen wir eine Auswahl an Immobilien-Projekten vor, in den aus unserer Sicht besten Airbnb-Lagen.

Rahmenbedingungen: Airbnb in Panama

Das Mietgesetz schreibt eine Mindestmietdauer in Panama City von 45 Tagen vor, wodurch Kurzzeitvermietungen offiziell verboten sind. Dennoch gibt es Ausnahmen, z.B. in touristisch relevanten Zonen wie der historischen Altstadt Casco Viejo und der Umgebung des Panama Kanals, wo Airbnb legal betrieben werden darf. Sofern man eine offizielle Airbnb Lizenz besitzt. In den Strand- und Bergregionen Panamas ist Airbnb generell erlaubt, solange keine individuellen Gebäude-Regeln dagegenstehen.

Airbnb-Lizenz: Ein Muss für legale Vermietung

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die offizielle Airbnb-Lizenz, die von der panamaischen Tourismusbehörde (ATP) vergeben wird. Nur mit dieser Lizenz darf man legal Airbnb-Gäste empfangen. Ohne Lizenz drohen empfindliche Geldstrafen ab ca. 5.000 USD. Viele Angebote in Panama City sind zwar auf Plattformen wie Airbnb zu finden, aber oft nicht legal. Wir haben die Airbnb Lizenz.

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität von Airbnb-Investments

Professionell geführte Airbnb-Immobilien erzielen oft höhere Nettoergebnisse als klassische Langzeitvermietungen. Für viele Plan-B-Kunden ist zudem die Flexibilität entscheidend: Man kann die Immobilie zeitweise selbst nutzen und gleichzeitig von den Mieteinnahmen profitieren. Diese Kombination aus Rendite und Eigennutzung macht Airbnb besonders attraktiv.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

-Potenziell höhere Renditen als bei Langzeitvermietungen

-Flexible Eigennutzung der Immobilie möglich

-Starke Nachfrage in touristischen Hotspots wie Casco Viejo und Panama Kanal

-Professionelle Verwaltung durch erfahrene Anbieter wie Homega Property Solutions

Nachteile:

-Rechtliche Einschränkungen in Panama City (Mindestmietdauer, Lizenzpflicht)

-Höherer Verwaltungsaufwand (Reinigung, Gästebetreuung)

-Risiko von Regulierungsänderungen und behördlichen Kontrollen

-Saisonale Schwankungen bei der Auslastung

Lagen für Airbnb-Investments

Casco Viejo / UNESCO-Weltkulturerbe:

Historische Altstadt mit sehr hoher touristischer Nachfrage, da nahezu jeder Tourist in Panama City ankommt und auch die Altstadt sehen und erleben möchte. Hier warten zudem attraktive Steuererleichterungen für Investoren, welche allerdings durch höhere Immobilienpreise als in der modernen City ausgeglichen werden.

Panama Kanal / Panama City:

Direkt am Panamakanal in ruhiger Lage liegt das erfolgreichste Immobilien-Projekt aus dem Jahr 2024. Innerhalb weniger Minuten ist man in der Altstadt und urbanen Metropole. Messezentrum und Kreuzfahrtterminal in der Nähe und dementsprechend ist die Nachfrage nach AirBnBs im ganzen Jahr gegeben.

Strandregionen:

Tropisch wunderschöne Strände gibt es in ganz Panama, was auch gleichzeitig die Auswahl des richtigen Projekts schwieriger macht. Saisonale Auslastungsschwankungen können problematisch sein oder als Möglichkeit genutzt werden, die Immobilie teilweise selbst zu bewohnen. Eigennutzung ist sinnvoll und bereichert das eigene Leben.

Bergregion Boquete:

Das angenehme Klima und die Naturlandschaft ziehen insbesondere Ruhesuchende in die Berge von Boquete. Als eines der Top-Tourismus-Ziele in Panama muss man sich somit auf saisonale Auslastungsschwankungen bei Buchungen sowie eine generell geringere Bevölkerungsdichte als in der Stadt einstellen.

Moderne City:

Auch hier gibt es mittlerweile vereinzelt legale Angebote der Airbnb-Vermietung. Wir konzentrieren uns jedoch als Immobilienmakler und Verwalter auf die o.g. touristischen und einzigartigen Lagen, die etwas Besonderes zu bieten haben.

Fazit: Airbnb als strategische Investition

Airbnb-Investments in Panama bieten eine attraktive Kombination aus Rendite, Flexibilität und Lebensqualität – ideal für Investoren, die einen Plan B suchen. Wichtig ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen genau zu kennen und auf Immobilien mit gültiger Airbnb-Lizenz zu setzen. Mit professionellem Immobilien-Management wie mit unserer eigenen Verwaltungsfirma reduziert man Risiken und erhöht Chancen auf nachhaltigen Erfolg.

Neben Airbnb-Investments sind auch Wohnungen, die in Panama City langfristig vermietet werden können, sehr attraktiv – insbesondere durch die Nachfrage multinationaler Großkonzerne und Unternehmen, die stabile Mieteinnahmen und langfristige Planungssicherheit bieten. Letztlich kommt es darauf an, welche Ziele und Prioritäten man als Investor verfolgt.

