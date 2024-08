Airbrush Fachbuch Howto Airbrush Skulls für Anfänger und Fortgeschrittene

Praktisches E-Book als Infoturbo – spart dir Zeit und Geld

Ob man Anfänger oder erfahrener Airbrusher , dieses E-Book für kleines Geld liefert dem Leser 17 Jahre geballte Erfahrung gebündelt auf das wesentliche. Der Leser wird schneller zum Skull Experten als die Farbe trocknen kann.

Welcher Inhalt und Mehrwert bietet dieses Howto Skull Airbrush Buch?

17 Jahre Erfahrung. Gebündelt In diesem Buch. Vermittelt von Airbrush Profis die ein weltbekanntes & erfolgreiches Airbrush Studio führen.

– Der Leser wirsd Flammen korrekt einsetzen können

– Korrektes Schatten & Lichtspiel

– Anatomische Grundkenntnisse eines Schädels

– Praktische Anwendung auf Helm, Bikes, Flächen…

– Wissen zu von SK-Brush Studio eingesetzten Equipment

– Wissen über spezielle Tipps & Tricks bei Knochenstrukturen

– Der Leser erhält das Praxiswissen von über 17 Jahren!

– Erfolgreiches & Bekanntes Studio vermittelt die Erfahrung

– Zum Preis eines Abendessens!

Was können die Autoren & SK-Brush Gründer? SK-Brush ist das Airbrush Studio der beiden Inhaber Stefan & Dimi. SK-Brush.de Airbrush & Custompaint

2007 mit Airbrush begonnen und 2009 GbR gegründet, wuchsen Stefan und Dimi in die Szene groß heran. Größte Custombikeshows dieser Welt (Vegas USA, Faaker See etc), 20+ Einträge in Magazinen mit Titelseiten, Auszeichnungen und Pokale zeichnen die Arbeit aus. Aber viel wichtiger den Eindruck von der Arbeit zu bekommen, wenn man die Fahrzeuge live sieht oder auf der Website die Referenzen zur Begutachtung heranzieht.

Das Buch kann man online direkt erwerben und als E-Book herunterladen und bequem auf Tablet, Handy, PC etc. lesen.

Howto Airbrush Skull E-Book

Das in der Airbrush Szene weltbekannte SK-Brush Duo Stefan & Dimi, verwöhnen seit Jahrzehnten die Kundschaft mit noblen Showgewinner Bikes, Autos und einzigartigen LKW“s. Covertitel und seitenlange Berichte, füllen die Custom Projekte renommierte Magazine der Szene.

Immer wieder sind die beiden auch in der Öffentlichkeit zu sehen, sei es in Interviews mit Grip Moderator Jens Kuck und dessen GRIP Days oder Auftritte auf den krassesten Shows in dieser Welt, SEMA Show Las Vegas, Custombike Show in Bad Salzuflen, Faaker See / Velden in Österreich, Formel1 Hockenheimring und viele mehr. Immer wieder werden die beiden eingeladen, Workshops zu halten für Schulen & Institute, Privatunterricht oder auch für Unternehmen wie BMW und andere namhafte Großbetriebe.

Kontakt

SK-Brush

Dimitri Zaharcenko

Danziger Str 15

91550 Dinkelsbühl

098518998717



http://www.sk-brush.de

