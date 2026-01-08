AKAD University erweitert Studienangebot

Neuer Fernstudiengang Bachelor Wirtschaftswissenschaften (B.A.) startet im April 2026

Stuttgart, 08. Januar 2026 – Die AKAD University erweitert ihr Online-Studienangebot um den neuen Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften (B.A.), der Anfang April 2026 startet. Damit reagiert die AKAD auf den steigenden Bedarf an akademisch qualifizierten Fachkräften, die wirtschaftliche Fragestellungen aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Perspektive analysieren können.

Studierende entwickeln während des Studiums die Kompetenzen, um systematisch auf die Anforderungen einer sich verändernden und zunehmend digitalisierten und globalisierten Wirtschaft vorbereitet zu sein.

Ganzheitlicher Blick auf wirtschaftliche Zusammenhänge

Der neue Studiengang Wirtschaftswissenschaften (B.A.) vermittelt Studierenden ein tiefgehendes Verständnis für ökonomische Mechanismen auf Unternehmens- und gesamtwirtschaftlicher Ebene. Die Studieninhalte reichen von Grundlagenmodulen wie Mikro- und Makroökonomie, Wirtschaftspolitik und Finanzsystemen über Unternehmensführung und Investitionsentscheidungen bis hin zu Marktanalysen. Im Fokus der Module stehen dabei unter anderem aktuelle Themenfelder rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Der Studiengang legt dabei besonderen Wert auf die Verknüpfung von theoretischen Konzepten mit praxisnahen Anwendungen. Studierende lernen, wirtschaftliche Modelle auf reale Entscheidungssituationen zu transferieren, um im Zuge dessen fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Vielfältige Karriereperspektiven mit einem Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften

Der Bachelor-Studiengang eröffnet durch die integrative Ausrichtung des Studiums ein breit gefächertes Spektrum an Einstiegs- und Fachpositionen in Bereichen mit wirtschaftspolitischem oder strategischem Aufgabenprofil.

Typische Einstiegsfunktionen finden sich in privatwirtschaftlichen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit, etwa als Junior Analyst, Projektmanager:in, Referent:in Unternehmensentwicklung oder Business Development Associate. Auch Tätigkeiten im Controlling, im Strategie- und Prozessmanagement oder in wirtschaftsnahen Stabsstellen gehören zu den möglichen Einsatzfeldern.

In diesen Kontexten stehen Tätigkeiten wie in etwa die Analyse wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die Bewertung politischer oder regulatorischer Maßnahmen sowie die Aufbereitung ökonomischer Entscheidungsgrundlagen im Mittelpunkt. Weitere Tätigkeitsfelder sind Nachhaltigkeitsmanagement und Corporate Responsibility. Hier wirken Absolvent:innen sowohl an der Entwicklung als auch der Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien mit, um ökonomische Zielsetzungen mit ökologischen und sozialen Anforderungen in Einklang zu bringen.

Zunehmend relevant sind darüber hinaus Tätigkeiten im Umfeld digitaler Geschäftsmodelle und Transformationsprozesse. Einsatzmöglichkeiten bestehen etwa in der Markt- und Datenanalyse, im Digital Business Development oder in projektbezogenen Funktionen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie. Die im Studium erworbenen analytischen und konzeptionellen Kompetenzen bilden dabei eine tragfähige Grundlage für Tätigkeiten in innovations- und wissensintensiven Arbeitsfeldern.

Berufsbegleitendes Studium als klarer Mehrwert

Dieser Studiengang ist als Online-Fernstudium konzipiert und eröffnet in diesem Sinne insbesondere Berufstätigen die Möglichkeit, ihre akademische Qualifikation parallel zur Erwerbstätigkeit auszubauen. Die flexible Studienstruktur ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige Organisation des Lernens und erleichtert so die Vereinbarkeit von Studium und Beruf.

Durch die praxisnahe Ausrichtung des Studiengangs entsteht ein kontinuierlicher Theorie-Praxis-Transfer, der die berufliche Weiterentwicklung unterstützt, ohne dabei bestehende Erwerbsbiografien zu unterbrechen.

Die AKAD University ist ein führender Bildungsanbieter im Bereich des Fernstudiums und der beruflichen Weiterbildung. Seit 1959 bietet sie staatlich und international anerkannte Studienabschlüsse sowie praxisorientierte Weiterbildungsprogramme an. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Digitalisierung & Innovation, Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales unterstützt AKAD berufstätige Menschen dabei, ihren persönlichen und beruflichen Erfolg zu fördern.

Die AKAD University bietet über 65 akkreditierte und staatlich anerkannte Studiengänge sowie über 100 Weiterbildungskurse, die durch einen flexiblen Medien- und Methodenmix optimal auf die Bedürfnisse ihrer Studierenden abgestimmt sind. Mit einer hohen Erfolgsquote und über 72.000 Alumni blickt AKAD auf eine Erfolgsgeschichte von über 65 Jahren zurück. Die AKAD bietet zudem maßgeschneiderte Lösungen für Firmenkooperationen. Die AKAD University steht für Qualität in der Bildung, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Betreuung, was durch hohe Zufriedenheitswerte der Studierenden bestätigt wird.

