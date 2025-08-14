AKAD University: MINT-Offensive gegen Fachkräftemangel

Nach dem Bachelor-Studium in Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL kostenfrei den Master im Anschluss machen.

Die AKAD University, Deutschlands erste staatlich anerkannte Fernhochschule, revolutioniert das Studienmodell und setzt ein starkes Zeichen für Chancengleichheit und Fachkräftesicherung. Im Rahmen einer bundesweiten MINT-Initiative erhalten Bachelor-Studierende der oben genannten Studiengänge bei erfolgreichem Abschluss den kostenlosen Masterstudiengang on top* – und das ganz ohne zusätzliche Studiengebühren.

Mit Bildung gegen den Fachkräftemangel

Insbesondere in den Bereichen Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaft herrscht ein Fachkräftemangel. Laut Prognosen könnten bis zum Jahr 2040 mehr als 660.000 IT-Stellen unbesetzt bleiben.

„Wir brauchen mehr Durchlässigkeit, weniger Barrieren – und starke Anreize“, betont Prof. Dr. Tim Brüggemann, Rektor der AKAD University. „Der geschenkte Master ist ein konkreter Impuls für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft.“

Für alle, die mehr wollen – und weniger Umwege

Die Bildungs-Offensive soll besonders Menschen ansprechen, die klassische Bildungswege aufgrund von Kosten oder fehlender Flexibilität bislang nicht in Betracht ziehen konnten.

Durch das ortsunabhängige, digitale Fernstudium werden individuelle Freiräume geschaffen.

*Wer sich bis zum 31.10. auf der AKAD Homepage anmeldet und sein Bachelor-Studium in BWL, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau innerhalb von drei Monaten nach Anmeldung aufnimmt, erhält bei Abschluss in Regelstudienzeit (Sprintvariante inkl. kostenloser Betreuungszeit) den Master kostenlos on top. Start des Master-Studiums (Sprintvariante inkl. kostenloser Betreuungszeit) muss innerhalb eines Jahres nach dem Bachelor-Abschluss erfolgen.

Mit über 65 Jahren Erfahrung und über 72.000 erfolgreichen Alumni gehört die AKAD University als erste staatlich anerkannte private Fernhochschule Deutschlands zu den größten Bildungsanbietern im Fernstudium. Sie bietet über 80 Fernstudiengänge mit den Abschlüssen Bachelor, Master und MBA sowie Dual-Studiengänge, Hochschulzertifikate und Vorbereitungskurse für staatlich anerkannte Prüfungen in den Bereichen Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales an. Das digitale AKAD-Fernstudienmodell ermöglicht einen flexiblen, individuellen und effizienten Weg zum Abschluss – der Studienbeginn ist jederzeit möglich. Die AKAD University ist staatlich anerkannt und durch den Wissenschaftsrat institutionell sowie systemakkreditiert. Die AKAD University steht für Qualität in der Bildung, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Betreuung, was durch hohe Zufriedenheitswerte der Studierenden und Teilnehmenden bestätigt wird.

Kontakt

AKAD University

Ingo Veigel

Heilbronner Straße 86

70191 Stuttgart

0711 81495-0



http://www.akad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.