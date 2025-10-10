Akademie der Gesundheit e.V. feiert Meilenstein

20.000 Absolventen in Gesundheitsfachberufen ausgebildet

Berlin, 01.10.2025 – Die Akademie der Gesundheit e.V., eines der führenden Bildungsunternehmen für berufliche und hochschulische Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Gesundheitsberufen in der Region, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mit der Verabschiedung der jüngsten Absolventinnen und Absolventen wurde die beeindruckende Zahl von 20.000 Fachkräften überschritten, die seit der Gründung des freigemeinnützigen Bildungsunternehmens am 01.04.1992 erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Diese historische Zahl unterstreicht die zentrale Rolle der Akademie bei der Sicherung der Patientenversorgung und der Förderung des lebenslangen Lernens im Gesundheitswesen. Die Absolventinnen und Absolventen verteilen sich auf ein breites Spektrum von Berufsfeldern – von Pflegeberufen über nicht-ärztliches Personal im Rettungsdienst bis hin zu Therapie- und Assistenzberufen.

„Wir sind unglaublich stolz auf diesen Erfolg, der die Beständigkeit, Qualität und Relevanz unserer Ausbildungsangebote widerspiegelt“, so Jens Reinwardt, Geschäftsführer der Akademie der Gesundheit. „Jeder unserer 20.000 Absolventen hat sich für einen Beruf entschieden, der nicht nur Fachwissen, sondern auch Empathie und Leidenschaft erfordert. Sie sind das Herzstück unseres Gesundheitssystems und tragen tagtäglich dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern.“

Die Akademie der Gesundheit e.V. setzt auf zukunftsorientierte Konzepte, das moderne Lehrmethoden mit einer starken Praxisanbindung verbindet. Durch enge Kooperationen mit ihren Partnern in der Gesundheitsbranche stellt sie sicher, dass ihre Absolventinnen und Absolventen optimal auf die Herausforderungen des Berufsalltags vorbereitet sind. Mit der 2023 gegründeten Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) wurde dieses Engagement auch auf den hochschulischen Bereich ausgeweitet, um den Wandel im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.

Die 20.000 Absolvent:innen stehen symbolisch für die unermüdliche Arbeit der Lehrkräfte, die Hingabe der Bildungsteilnehmenden und die langjährige Unterstützung der Kooperationspartner.

Die Akademie der Gesundheit e.V. dankt allen Beteiligten für ihren Beitrag zu diesem außergewöhnlichen Erfolg.

Über die Akademie der Gesundheit e.V.

Die Akademie der Gesundheit e.V. ist eine der führenden Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. An den Standorten Eberswalde, Berlin, Wildau, Brieskow-Finkenheerd und Greifswald bietet die Akademie eine breite Palette an Aus- und Weiterbildungen an.

Zum aktuellen Angebotsspektrum gehören unter anderem folgende Ausbildungen: Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Pflegefachassistent:in, Altenpflegehilfe, Anästhesie- und Operationstechnische:r Assistent:in, Medizinische:r Technologe:in für Radiologie, Physiotherapeut:in, Ergotherapeut:in, Logopäde:in sowie Notfallsanitäter:in. Mit der gegründeten Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) werden zudem akademische Studiengänge wie B.Sc. Hebamme und B.Sc. Pflege angeboten, um den sich wandelnden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Die Akademie der Gesundheit e.V. legt großen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung und arbeitet eng mit zahlreichen Kliniken, Praxen, Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen der rettungsdienstlichen Versorgung zusammen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam hochqualifizierte, empathische Fachkräfte auszubilden und somit die Gesundheitsversorgung in der Region zu stärken und zu sichern.

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

Kontakt

Akademie der Gesundheit e.V.

Alexander Kieß

Schwanebecker Chaussee 4 E-H

13125 Berlin

01623305168



https://gesundheit-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.