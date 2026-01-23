Akeneo bringt Produktdaten mit KI in die Umsetzung

Winter-Release verbindet Digital Showroom, kontrollierte KI und Stripe-Integration zu einer neuen Produktdaten-Plattform für Vertrieb und Commerce

Düsseldorf – 23. Januar 2026_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product-Information-Management-(PIM-)Lösungen, stellt mit seinem Winter-Release eine neue Generation von Produktdatennutzung vor. Mit dem Digital Showroom, einem erweiterten Model Context Protocol (MCP) Server, Custom Components sowie der Integration mit Stripe macht Akeneo Produktinformationen erstmals systematisch für KI-gestützte Vertriebs- und Commerce-Anwendungen nutzbar.

Das Release markiert einen strategischen Schritt: Weg von der reinen Pflege und Anreicherung von Produktdaten – hin zu deren aktiver Nutzung in Vertrieb, Partnerschaften und KI-getriebenen Commerce-Erlebnissen. Akeneo verbindet kontrollierte KI, flexible Nutzeroberflächen und operative Teams in einer Plattform, die direkt auf dem Produktdatenmodell aufsetzt. So können Unternehmen schneller handeln – auf Basis verlässlicher, zentral gesteuerter Produktinformationen.

Digital Showroom: Produktdaten werden zum Verkaufsinstrument

Mit dem neuen Digital Showroom überführt Akeneo angereicherte Produktinformationen in ein praxisnahes Verkaufs- und Kollaborationserlebnis. Vertriebs- und Partnerteams können geprüfte Produktdaten in Echtzeit teilen, präsentieren und diskutieren. Selektive Ansichten, anpassbare Oberflächen und kontrollierte KI-Unterstützung ermöglichen den souveränen Einsatz von Produktinformationen in entscheidenden Verkaufsgesprächen – ohne Medienbrüche oder isolierte Enablement-Tools.

MCP Server: Die Brücke zwischen Produktdaten und KI

Der erweiterte MCP Server schließt eine zentrale Lücke zwischen Produktdaten und KI-Agenten. Unternehmen können ihre bevorzugten KI-Modelle direkt mit Akeneo verbinden – inklusive Kontext, Struktur und Governance. Damit wird sichergestellt, dass KI verantwortungsvoll mit Produktdaten arbeitet, Anreicherungsregeln einhält und die Datenqualität gewahrt bleibt.

Custom Components: Akeneo passt sich der Arbeitsweise der Teams an

Mit Custom Components führt Akeneo einen neuen Erweiterungstyp ein, der die Plattform konsequent an den Arbeitsalltag der Nutzer anpasst. Produktdaten lassen sich flexibel visualisieren und mit internen sowie externen Informationen kombinieren – in einer personalisierten Benutzeroberfläche und ohne Toolwechsel.

Stripe-Integration: Produktdaten als Grundlage für KI-Commerce

Mit der Integration von Stripe positioniert sich Akeneo als einziges PIM-System, das als Produktdaten-Backbone für Stripes nächste Generation KI-gestützter Commerce-Erlebnisse dient. Die Partnerschaft ermöglicht intelligentere Produktempfehlungen, geführte Kaufprozesse und strukturierte Produktdaten für LLM-basiertes Shopping – und schließt damit eine zentrale Marktlücke im KI-Commerce.

Durch die Einbindung vertrauenswürdiger Produktdaten in das Stripe-Ökosystem erweitert Akeneo seine Rolle deutlich: von der Datenanreicherung hin zur Aktivierung in KI-gestützten Storefronts und Vertriebskanälen. Das Winter-Release vereint erstmals eine kontrollierte KI-Ebene, ein flexibles UI-Framework und einen vollständig integrierten Digital Showroom – alles auf Basis einer einzigen Quelle der Wahrheit.

„Mit dem Winter-Release setzen wir einen Meilenstein für unsere Strategie 2026“, sagt Romain Fouache, CEO von Akeneo. „Wir bringen Produktdaten aus der Verwaltung in die Umsetzung, indem wir kontrollierte KI, flexible Nutzererlebnisse und operative Teams verbinden. Akeneo entwickelt sich damit von einem klassischen PIM zur zentralen Plattform für KI, Vertrieb und Commerce.“

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

