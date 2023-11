Akeneo ernennt Sabrina Jaksa zur Chief People Officer

Jaksa soll mit ihrer Expertise in der Talententwicklung Akeneo als zukunftsorientierten Arbeitgeber positionieren

Düsseldorf – 03. November 2023_ Akeneo, die Product Experience Company, ernennt Sabrina Jaksa zur Chief People Officer. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus der Arbeit in wachstumsstarken Branchen mit und hat es mit ihrem ganzheitlichen Ansatz verstanden, Unternehmen in mitarbeiterorientierte und leistungsfähige Organisationen zu verwandeln. Von Frankreich aus berichtet Jaksa an den CEO und Gründer von Akeneo, Fred de Gombert.

Talente langfristig an das Unternehmen binden

Jaksa wird ihre Expertise einsetzen, um die Employee Experience zu verbessern, den Gender-Diversity- Index zu verbessern sowie die besten Talente auf dem Arbeitsmarkt von Akeneo zu überzeugen und diese langfristig an das Unternehmen zu binden. Ihre vorherigen Stationen bei der Modalku Group und Greenhouse sowie ihre Rolle beim Aufbau der Hootsuite-Standorte in Asien zeugen von ihrer Fähigkeit, Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit auf Rekordniveau zu bringen.

20-jährige Laufbahn mit eindrucksvollem Record

Mit einer beeindruckenden 20-jährigen Karriere im HR-Bereich hat Jaksa nachhaltige DEI-Strategien umgesetzt und die Geschlechtervielfalt in Führungspositionen gefördert. Mit den von ihr initiierten Maßnahmen erzielte die HR-Spezialistin Rekordergebnisse bei der Mitarbeiterbindung sowie der Mitarbeiterzufriedenheit.

Als preisgekrönter HR-Coach verfügt sie außerdem über eine umfassende Beratungskompetenz. Damit unterstützte sie Unternehmen bei einer Vielzahl von Herausforderungen. Dazu zählen etwa HR-Compliance, die Weiterentwicklung des Personalmanagements, des Recruitings sowie die Installation von Re- und Upskilling-Strukturen. Darüber hinaus engagiert sie sich als Mentorin. In dieser Rolle fördert sie aktiv die Karrieren des aufstrebenden HR-Nachwuchses.

Personalstrategien, die funktionieren und erfolgreich sind

„Um herausragende Produkterlebnisse zu schaffen, müssen wir bei unseren Mitarbeitern ansetzen. Sabrina bringt genau die richtige Mischung aus Erfahrung und visionärem Denken mit, um unsere Personalstrategien auf eine neue Stufe zu heben“, sagt Fred de Gombert, CEO und Gründer von Akeneo. „Ihre Erfolgsbilanz im Aufbau von hochfunktionalen Teams ist beeindruckend und wird Akeneo dabei unterstützen, als Arbeitgeber der Wahl hervorzustechen.“

„Ich freue mich darauf, meine Kenntnisse und Fähigkeiten einzubringen, um innovative Personalstrategien zu entwickeln, die unsere Mitarbeiter inspirieren und langfristig an Akeneo binden“, sagt Sabrina Jaksa, Chief People Officer von Akeneo. „Eine erstklassige Employee Journey ist der Schlüssel für das kontinuierliche Wachstum von Akeneo.“

Über Akeneo

Akeneo ist das Unternehmen für Product Experience (PX) und weltweit führend im Product Information Management (PIM), das Marken und Händlern ermöglicht, durch eine umfassende PX-Strategie überzeugende Produkterlebnisse für jeden Touchpoint des Kunden zu entwickeln und zu liefern. Durch Bereitstellung modernster Technologie und erstklassiger Expertise beschleunigt Akeneo Product Cloud das Wachstum, reduziert die Time-to-Market und verschafft Unternehmen den Wettbewerbsvorteil, um Besucher in Käufer zu verwandeln.

Weltweit führende Marken, Hersteller, Vertriebsunternehmen und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof und viele mehr, vertrauen Akeneo bei der Skalierung und Anpassung ihrer Omnichannel-Commerce-Initiativen. Mit Akeneos KI-zentrierter Produkt Cloud können Unternehmen Produkterlebnisse in allen Kanälen aktivieren, die eine verbesserte Kundenreise von der Entdeckung bis zum Kauf fördern. Dies führt zu höheren Umsätzen, weniger Retouren, schnellerer Markteinführung und höherer Teamproduktivität.

Weitere Informationen unter akeneo.com

Firmenkontakt

Akeneo

Benedicte Ferrari

The Peak Blake Street 1514

94105 San Francisco, California

+1 857 285 1515



https://www.akeneo.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 15



https://elementc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.