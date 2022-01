Akeneo erweitert Führungsteam zur Beschleunigung des globalen Wachstums

Düsseldorf, 25. Januar 2022_ Akeneo, der weltweit führende Lösungsanbieter im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), erweitert sein Führungsteam, um die Expansion des Unternehmens auf dem globalen Markt anzuleiten. Nach der Auszeichnung als einer der „Best Places to Work“ von Built In und Gewinn des Innovatech Awards sind die Neueinstellungen ein weiterer Schritt, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern, Innovationen voranzutreiben und den Kundenerfolg zu verbessern. Die neuen Führungspositionen bekleiden Branchenveteranen wie Dagbert Sansen als General Manager für Nord- und Südamerika, Johan Benoualid als General Manager für EMEA und PAC, Lisa Manske als Vice President of Business Operations und Antoine Barbier als Vice President of Product. Zusammen bringen sie jahrzehntelange Branchenerfahrung mit, um Akeneos PXM- Angebote 2022 in neuen Märkten zu positionieren.

Dagbert Sansen, ein weltweit führender E-Commerce-Experte mit 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmen vom Start-up bis zum Exit, wechselt zu Akeneo von Rokt, dem führenden E-Commerce-Ad-Anbieter. Bei Rokt war er als SVP of Business Development tätig. Zuvor hatte Sansen leitende Positionen bei großen US-amerikanischen Software- und Dienstleistungsunternehmen inne, darunter der Anbieter von Digital Experience Management Sitecore, der Martech-Innovator STYLELABS und der Anbieter von Open Source Business Software Odoo. Sansen ist bekannt für den Aufbau erfolgreicher Partnerschaften, um komplexe Softwarelösungen für weltweit führende Unternehmen wie Diageo, P&G, The Coca Cola Company, Unilever und Columbia Sportswear zu implementieren. Er hat agile Teams in Europa, Nordamerika und APAC aufgebaut und geleitet. In seiner neuen Rolle als General Manager für Nord- und Südamerika wird er, von Akeneos US-Hauptquartier in Bosten aus, die Expansion des Unternehmens in ganz Nord- und Südamerika vorantreiben, mit einem besonderen Wachstumsschwerpunkt in den USA.

Im Rest der Welt wird Akeneos massives Wachstum von General Manager Johan Benoualid koordiniert, der die neue Rolle übernimmt, nachdem er zuvor vier Jahre lang erfolgreich als VP of EMEA and APAC Sales beschäftigt war. Als erfahrener Software-Vertriebsmanager, der zuvor als Managing Director für Südeuropa bei Hootsuite und als Regionalleiter für Adobe tätig war, ist Benoualid ein starker Botschafter für Akeneos PXM-Angebot und hat mit seiner Expertise Hunderten von global führenden Unternehmen geholfen, Produktdaten zu nutzen, um ihr Geschäft zu vergrößern und Vertrieb, Marketing sowie die Customer Expierience zu optimieren.

Zu den weiteren Neuzugängen im globalen Führungsteam von Akeneo gehört Lisa Manske, die als VP of Business Operations zum Unternehmen stößt, nachdem sie als Director of Strategy and Operations bei ServiceNow, einem Anbieter von Cloud Computing und digitalem Workflow-Management, tätig war. Zuvor war Manske als Head of SMB Sales für EMEA bei Facebook beschäftigt und war vier Jahre lang Teil des Business Operations Teams bei LinkedIn. Mit ihrer Ausbildung in New York sowie Tätigkeiten in Frankreich, Irland und den Vereinigten Staaten bringt sie fundierte Kenntnisse in der Identifizierung und Nutzung von Wachstumschancen in neuen globalen Märkten mit.

Antoine Barbier tritt dem Führungsteam ebenfalls als VP of Product bei und bringt umfassendes technologisches und betriebswirtschaftliches Fachwissen mit, das er bei führenden Technologieunternehmen im Silicon Valley, in Großbritannien und Frankreich erworben hat. Als SaaS-Produktspezialist mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in der globalen digitalen Medien- und Werbebranche kommt Barbier zu Akeneo von Ogury, wo er als SVP of Product tätig war. Zuvor war er als Director of Product Management bei Adobe beschäftigt, wo er digitale Video-, Display-, Native- und Social-Produkte für die Adobe Advertising Cloud verantwortete, und hatte leitende Positionen in der Produkt- und Geschäftsentwicklung bei TubeMogul, Rhythm und End2End Mobile inne.

„Wir bei Akeneo wissen, dass wir nur so gut sind wie die Menschen, die wir beschäftigen und deshalb freuen wir uns sehr, Dagbert, Johan, Lisa und Antoine im Führungsteam willkommen zu heißen“, sagt Frederic de Gombert, CEO von Akeneo. „Alle diese äußerst talentierten Führungskräfte bringen umfassende Kenntnisse aus der Welt des E-Commerce mit und verfügen über den nötigen Unternehmergeist, die Dynamik und eine globale Denkweise, um Akeneo zu skalieren und mit unserer innovativen PMX-Lösung neue Märkte zu erschließen. Wir haben ehrgeizige Pläne für das Jahr 2022 und unser neues Führungsteam gibt uns die Expertise und den strategischen Weitblick, den wir brauchen, um unser Produkt auszubauen und global zu expandieren.“

Über Akeneo

Akeneo ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), der Hersteller und Händler unterstützt, eine einheitliche und konsistente Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu bieten – ob E-Commerce, Mobile, Print oder am POS.

Mit Akeneos Open Source PIM und Data-Intelligence-Lösungen werden Produktdaten zentral harmonisiert, übersetzt und können intuitiv und flexibel von den eigenen Mitarbeitern oder externen Zulieferern bearbeitet und genutzt werden.

Mehr als 200 Mitarbeiter und über 100 Partner weltweit unterstützen Kunden bei ihrem Multichannel-Marketing sowie bei der Verbesserung ihrer Customer Experience, um ihre Time-to-Market zu reduzieren. Zu den über 300 Kunden des 2013 gegründeten Unternehmens gehören namhafte Marken wie Fossil, Frankfurt Airport, Kneipp, Lamy, Liqui Moly, Mann+Hummel und Mytheresa.

Akeneo hat weltweit Standorte in Frankreich, Deutschland, USA, Großbritannien, Polen und Australien. Weitere Informationen unter www.akeneo.com/de oder hello@akeneo.com

Firmenkontakt

Akeneo

Benedicte Ferrari

The Peak Blake Street 1514

94105 San Francisco, California

+1 857 285 1515

benedicte.ferrari@akeneo.com

https://www.akeneo.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 15

akeneo@elementc.de

https://elementc.de/