Akeneo PIM ab sofort im SAP® Store verfügbar

Durch die Aufnahme in die SAP Commerce Cloud bietet Akeneo PIM nun auch im SAP-Ökosystem einen zentralen Ort zum Sammeln, Verwalten und Anreichern von Produktinformationen

Düsseldorf, 02. Februar 2023 – Akeneo, weltweit führender Anbieter von Product Experience Management- (PXM) und Produktinformationsmanagement-Lösungen (PIM), gewinnt SAP als weiteren Partner. Ab sofort ist die PIM-Lösung des Unternehmens im SAP® Store, dem Online-Marktplatz für SAP- und Partnerangebote, verfügbar. Vorteil für SAP-Anwender: Akeneo PIM basiert auf der SAP Business Technology Platform. Dadurch ist eine reibungslose Integration in die SAP Commerce Cloud gewährleistet, so dass sich nun auch im SAP-Ökosystem einzigartige Produkterlebnisse erzeugen lassen.

Maßgeschneiderte Omnichannel-Produkterlebnisse für SAP-Anwender

Die Integration von Akeneo in die SAP Commerce Cloud eröffnet SAP-Anwendern die Chance, ihr Produktinformationsmanagement zu verbessern. Das Akeneo PIM bietet kompatible Lösungen für aktuelle Herausforderungen des Marktes und unterstützt maßgeschneiderte Omnichannel-Erlebnisse. Damit sind Händler und Marken in der Lage, personalisierte Produkterlebnisse auszuliefern, die sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirken. „Die Partnerschaft mit SAP ist für uns ein Meilenstein. Sie signalisiert insbesondere jenen Kunden, die generell eine modulare Commerce-Tech-Strategie verfolgen, ein hohes Maß an Vertrauen“, sagt Mark Holenstein, Chief Operating Officer von Akeneo.

Der SAP Store bietet Zugang zu mehr als 2.200 Lösungen von SAP und dessen Partnern. Kunden finden hier von SAP-Experten geprüfte Softwarelösungen, die Unternehmensprozesse optimieren, automatisieren und weiterentwickeln.

Akeneo ist außerdem Partner des SAP PartnerEdge®-Programms. Es treibt die Entwicklung innovativer Applikationen voran, die spezifische Unternehmensprozesse kosteneffizient und zügig optimieren.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Einzelhändler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Markteinführungszeit verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

Firmenkontakt

Akeneo

Benedicte Ferrari

The Peak Blake Street 1514

94105 San Francisco, California

+1 857 285 1515

benedicte.ferrari@akeneo.com

https://www.akeneo.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 15

akeneo@elementc.de

https://elementc.de/