Akeneo: So profitieren Unternehmen von Recommerce-Strategien

4 Tipps für Recommerce-Strategien helfen Marken, ihre Marktposition zu verbessern

Düsseldorf, 30. Mai 2025_ Akeneo, die Product Experience Company, zeigt, wie Unternehmen eine erfolgreiche Recommerce-Strategie aufsetzen können. EU-Initiativen wie die EU-Taxonomie, die Richtlinie für nachhaltige Unternehmensführung und der Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft (CEAP) setzen Unternehmen zunehmend unter Druck, ihr Business an Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) auszurichten. Mit Recommerce-Geschäftsmodellen – also dem Wiederverkauf, der Wiederaufbereitung und dem Recycling von Produkten – können Marken nicht nur gesetzliche Vorschriften einhalten, sondern gleichzeitig neue Einnahmequellen erschließen und so ihre Marktposition verbessern.

Die folgenden Schritte können Unternehmen auf dem Weg zur Entwicklung von Recommerce-Geschäftsmodellen helfen:

1.Kreislauforientierte Produktgestaltung entwickeln:

Hersteller sollten Produkte entwerfen, die langlebig und zudem leicht zu reparieren und recycelbar sind. So können sie in ein kreislauforientiertes System integriert werden. Die Basis für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Projekts liegt auch in der Qualität der Produktdaten, die vollständig, im richtigen Format und korrekt vorliegen müssen. Genau hier kann das PIM von Akeneo unterstützen.

2.Rücknahmeprogramme einführen:

Verbraucher sollten gezielt mit Anreizen dazu ermutigt werden, gebrauchte Produkte zurückzugeben. Das gewährleistet eine stetige Versorgung für Wiederverkauf oder Aufbereitung. Eine effiziente Retourenabwicklung verbessert darüber hinaus das Markenimage und kann zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit beitragen.

3.Digitale Plattformen nutzen:

Unternehmen sollten in E-Commerce-Lösungen für Second-Hand-Waren investieren, um eine nahtlose User Experience zu ermöglichen – dies trägt ebenfalls zur Kundenbindung bei.

4.Mit Experten zusammenarbeiten:

Um ein Recommerce-Projekt erfolgreich umzusetzen, empfiehlt es sich, Partnerschaften mit Recommerce-Spezialisten oder -Plattformen einzugehen. So können alle Prozesse – von der Logistik bis zur Wiederaufbereitung – durchgängig optimiert werden.

Nachhaltige Geschäftsmodelle als strategischer Vorteil

Das EU-Regulierungsumfeld 2025 unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle. Durch die Integration der Kreislaufwirtschaft in das eigene Geschäftsmodell können Unternehmen nicht nur ihre Zukunftsfähigkeit sichern, sondern auch umweltbewusste Verbraucher begeistern und sich als Vorreiter der Nachhaltigkeitsbewegung positionieren.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

