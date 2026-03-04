AKF Tec auf der light+building 2026 in Frankfurt

Der Schilder- und Frontplattenhersteller AKF TEC präsentiert seine Lösungen vom 8. bis 13. März 2026 auf der light+building in Frankfurt am Main. Besucher finden das Unternehmen in Halle 9.0, Stand A41. Das Unternehmen freut sich auf den persönlichen Austausch mit Kunden, Partnern und Fachbesuchern.

AKF TEC entwickelt und fertigt maßgeschneiderte Frontplatten, Steuertableaus und Regeltableaus für technisch anspruchsvolle und sicherheitskritische Anwendungen. Die Produkte kommen unter anderem in den Bereichen Brandschutz, Lichttechnik, Medientechnik und Raumbeschallung zum Einsatz.

Das Unternehmen setzt dabei auf individuelle Kundenlösungen, eine hohe Fertigungstiefe sowie zuverlässige Produktionsprozesse, um den Anforderungen von Industrie, Gebäudetechnik und Systemintegratoren gerecht zu werden.

Interessierte Fachbesucher können mit dem Ticketcode 6z4ctkhggny0 ein kostenloses Messeticket erhalten.

https://www.visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/ticket_select.html

Die AKF Tec Schilderfabrik ist seit mehr als 60 Jahren ein zuverlässiger Partner für die Fertigung hochwertiger Frontplatten, Industrieschilder, Skalen, Baugruppen und Gehäuseteile für Industrie- und Produktionsunternehmen.

Das Unternehmen steht für individuelle Lösungen und eine hohe Fertigungstiefe. Neben der Herstellung übernimmt das Unternehmen auch individuelle Fertigungsschritte nach Kundenvorgaben. Dazu gehören unter anderem Beschriftungen, Gravuren sowie das präzise Fräsen von Platten und Bauteilen, um eine passgenaue Umsetzung der jeweiligen Anforderungen zu gewährleisten. Dadurch entstehen passgenaue Produkte, die exakt auf die jeweiligen technischen Anforderungen abgestimmt sind. Mit langjähriger Erfahrung, modernen Fertigungsverfahren und einem hohen Qualitätsanspruch realisiert AKF Tec maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

