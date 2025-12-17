Akkushop.de startet Logistikzentrum mit AutoScore-System

Der Batterie-Fachhändler aus Korb setzt auf robotergestützte Lagerautomatisierung und baut seine Marktposition mit neuem Standort weiter aus.

Der Onlineanbieter Akkushop.de hat ein neues Logistikzentrum mit integriertem Fachgeschäft in Betrieb genommen. Der neue Standort in Korb nutzt hochmoderne Intralogistik auf Basis des AutoStore-Systems. Damit reagiert das Unternehmen auf wachsende Bestellvolumina und steigende Anforderungen an Geschwindigkeit und Verfügbarkeit im Versand.

Leistungsfähige Technik für wachsende Nachfrage

Mit zehn autonomen Robotern und über 25.000 Lagerplätzen ist das neue Logistikzentrum auf die Abwicklung von bis zu 300 Bestellungen pro Stunde ausgelegt. Die kompakten Lagerstrukturen sorgen für maximale Flächeneffizienz, während ergonomische Kommissionierstationen eine präzise Auftragsbearbeitung gewährleisten. Durch den automatisierten Ablauf wird die Bearbeitungszeit pro Bestellung deutlich reduziert.

„Mit unserem neuen Standort schaffen wir die logistische Basis, um diesem Wachstum gerecht zu werden und gleichzeitig unseren Kundinnen und Kunden noch schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Service zu bieten“, sagt Geschäftsführer Alex Müller. Die Investition markiert einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.

Standort mit integrierter Kundenfläche

Am neuen Hauptsitz vereint Akkushop.de Onlinehandel und stationären Vertrieb: Ein modernes Ladengeschäft ist direkt an das Lager angeschlossen. Produkte sind vor Ort erhältlich, Beratung steht zur Verfügung, ebenso die Abholung von Online-Bestellungen. Dieses hybride Modell stärkt die regionale Präsenz und fördert den persönlichen Kontakt. Für Geschäftskundinnen und -kunden ergeben sich Vorteile durch schnellere Abwicklung, hohe Lagerverfügbarkeit und die Möglichkeit zur Abholung vor Ort.

Technologieeinsatz als Teil der Unternehmensstrategie

Das eingesetzte AutoStore-System ist ein zentrales Element der Logistikinfrastruktur. Es ermöglicht eine lückenlose Steuerung aller Lagerprozesse, eine hohe Energieeffizienz und geringere Fehlerquoten bei der Kommissionierung. Durch die Digitalisierung der Abläufe gewinnt das Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei saisonalen Nachfrageschwankungen und hält Lieferzeiten auch bei hohem Volumen kurz.

Zukunftssicherheit durch Skalierbarkeit

Mit dem neuen Logistikzentrum schafft Akkushop.de die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im E-Commerce und Großkundengeschäft. Die automatisierte Struktur lässt sich bei Bedarf erweitern und unterstützt so eine dynamische Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen unterstreicht mit diesem Schritt seinen Anspruch, als zuverlässiger Fachhändler für Akkus, Batterien und Zubehör weiterhin Maßstäbe in Versandgeschwindigkeit, Produktauswahl und Servicequalität zu setzen.

Die Akkushop GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Korb, Baden-Württemberg. Sie vertreibt Qualitätsprodukte für Endkundinnen und -kunden sowie Unternehmen – darunter Akkus, Ladegeräte und Batterien für Werkzeuge, Kameras, Laptops sowie Industrie- und Medizinanwendungen.

