Akquisition ESW: Asendia baut sein E-Commerce-Portfolio weiter aus

Globaler Versanddienstleister ebnet Unternehmen den Weg in den weltweiten Onlinehandel

Troisdorf, 21.04.2021 – Übernahme: Mit dem Ziel, Unternehmen beim internationalen Wachstum ihres E-Commerce zu unterstützen und den grenzüberschreitenden Handel einfach und sicher zu gestalten, vollzog Asendia nun einen weiteren wichtigen Schritt. Das Joint Venture von La Poste Group und Swiss Post baute seine Mehrheitsbeteiligung aus und hält ab sofort 100 Prozent der Anteile an eShopWorld (ESW), der weltweit führenden Technologieplattform für E-Commerce.

“Mit der Akquisition von ESW ist unser E-Commerce-Leistungsportfolio nun komplett. Die Plattform bietet die Möglichkeit, mithilfe lokalisierter Checkouts, Payment-Lösungen, Versandrechnern und vielem mehr das Einkaufserlebnis perfekt an die unterschiedlichsten Zielmärkte anzupassen. Ergänzt um unsere hochflexiblen globalen Versandlösungen haben Händler hiermit eine ideale Basis, um ihr Business weltweit zu expandieren”, so Thomas Berger, Chief E-Commerce and Marketing Officer bei Asendia Central & Eastern Europe.

Asendia bietet internationalen E-Commerce und Postversand aus einer Hand. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten vertreten und liefert Päckchen, Pakete und Dokumente an mehr als 200 Ziele weltweit. Das Leistungsangebot von Asendia ist breit gefächert und umfasst eine Fülle an internationalem und lokalem Know-how sowie verschiedene Aspekte des E-Commerce: von Webshop-Software über Marktmanagement bis hin zur internationalen Logistik.

2017 übernahm Asendia die Mehrheitsbeteiligung an ESW. Das in Dublin ansässige Unternehmen bleibt auch nach seiner vollständigen Akquisition eigenständig und wird weiterhin vom derzeitigen Management geführt. Mit über 500 Mitarbeitern weltweit ist ESW Marktführer im grenzüberschreitenden E-Commerce und hat in 200 globalen Märkten mit Unternehmen wie PVH Corp., Movado, Tarte, Nike Inc. und der Estee Lauder Cos. Inc. zusammengearbeitet.

“Ich möchte unseren unglaublich talentierten und loyalen Mitarbeitern danken, die maßgeblich dazu beigetragen haben, eShopWorld innerhalb eines Jahrzehnts zum weltweit führenden grenzüberschreitenden E-Commerce-Enabler zu machen. Diese Akquisition ist eine Bestätigung für unseren Erfolg bei der Bewältigung des Strukturwandels zugunsten des Online-Shoppings. Und wir sind bestens gerüstet, auch eine wachsende Nachfrage nach vertrauenswürdigem Online-Shopping bedienen zu können”, so Tommy Kelly, Gründer und CEO von ESW.

Die cloudbasierte SAAS-Lösung von ESW macht globales Einkaufen besser, sicherer, einfacher und schneller. Mithilfe eines Rundum-Sorglos-Pakets, das von Compliance, Datensicherheit, Betrugsschutz, Steuern und Tarifen bis hin zu Kaufabwicklung, Lieferung, Rückgabe, Kundendienst und Nachfragegenerierung reicht, können Unternehmen über diese Plattform in 200 Märkten weltweit die gesamte Shopper Journey zentral abdecken.

Über Asendia:

Asendia ( https://www.asendia.de/) ist einer der weltweit führenden Anbieter für internationalen E-Commerce und Post. Das Unternehmen liefert Päckchen, Pakete und Dokumente an mehr als 200 Ziele weltweit. Die Asendia Group vereint unter einem Dach die Erfahrung und Expertise der beiden Gründungsunternehmen La Poste und Swiss Post sowie eine Fülle an internationalem und lokalem Know-how. Das Leistungsangebot von Asendia ist breit gefächert und umfasst verschiedene Aspekte des E-Commerce: von Webshop-Software über Marktmanagement bis hin zur internationalen Logistik. Asendia setzt sich für Nachhaltigkeit ein und gleicht alle CO2-Emissionen für den Transport innerhalb Europas und von Europa auf andere Kontinente aus, mit Ausnahme des ersten und letzten Kilometers. Im Jahr 2020 erzielte Asendia einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.

Über ESW:

ESW ( https://www.eshopworld.com/) ist Weltmarktführer im grenzüberschreitenden E-Commerce. Das Unternehmen befähigt die weltweit beliebtesten Marken und Einzelhändler, globales Einkaufen besser, sicherer, einfacher und schneller zu machen. Von Compliance, Datensicherheit, Betrugsschutz, Steuern und Tarifen bis hin zu Kaufabwicklung, Lieferung, Rückgabe, Kundendienst und Nachfragegenerierung deckt die leistungsstarke Kombination aus Technologie und menschlichem Einfallsreichtum die gesamte Shopper Journey in 200 Märkten ab. ESW hat seinen Hauptsitz in Dublin/Irland und betreibt Niederlassungen in Irland, Großbritannien, Paris, Mailand, den USA, Hongkong und Singapur. Derzeit beschäftigt ESW über 500 Mitarbeiter.

