Aktenvernichtung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Neuer Service für Datenschutz und Aktenvernichtung: be-safe

Chemnitz, 26.11.2025 – Mit besafe startet ein neuer, spezialisierter Dienstleister für die sichere Vernichtung sensibler Daten und Dokumente in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit streng zertifizierten Prozessen, moderner Technik und regionalem Service bietet besafe Unternehmen, Behörden und Privatkund:innen künftig eine zuverlässige und rechtskonforme Lösung zur Akten- und Datenvernichtung.

Die zentralen Angebote auf einen Blick

-Aktenvernichtung: Physische Dokumente werden nach den Vorgaben der DSGVO und der DIN 66399 (ISO/IEC 21964) zerstört.

-Festplatten- und Datenträgervernichtung: Auch digitale Speichermedien wie Festplatten, SSDs, USB-Sticks etc. werden mechanisch vernichtet und jeder Schritt dokumentiert.

-Transparente und zertifizierte Abläufe: Mit klar definierten Sicherheitsprozessen, lückenloser Dokumentation und einem Vernichtungszertifikat erhalten Kunden den Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung.

-Bequemer Service vor Ort: besafe stellt verschließbare Sicherheitsbehälter bereit, holt diese zur vereinbarten Zeit ab und führt die Vernichtung in gesicherten Anlagen durch.

-Nachhaltige Verwertung: Nach der Vernichtung werden Materialien fachgerecht recycelt und dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt.

Regionale Stärke trifft überregionale Infrastruktur

Als Teil der etablierten Jakob Becker Unternehmensgruppe baut besafe auf langjährige Kompetenzen im Entsorgungswesen und verbindet diese mit modernsten Sicherheitsstandards.

Der Dienstleister deckt zahlreiche Städte und Landkreise in:

-Sachsen (z. B. Dresden, Leipzig, Chemnitz)

-Sachsen-Anhalt (z. B. Magdeburg, Halle, Dessau)

-Thüringen (z. B. Erfurt, Jena, Gera, Suhl)

ab. Das eigene Logistiknetzwerk garantiert, dass Abholung, Transport und Vernichtung effizient und sicher ablaufen.

Warum besafe ein Gewinn für Kunden ist

1.Datenschutz und Rechtssicherheit: Verstoß gegen Datenschutzvorgaben kann zu hohen Bußgeldern und Reputationsschäden führen. Durch zertifizierte Prozesse hilft besafe, diese Risiken zu minimieren.

2.Komfort und Effizienz: Die Bestellung und Terminvergabe erfolgen online, Sicherheitsbehälter werden geliefert und abgeholt – Kunden müssen sich nicht selbst um Transport oder Vernichtung kümmern.

3.Flexibilität: Einmalige Aktionen, regelmäßige Entsorgung oder individuelle Lösungen – je nach Bedarf bietet besafe das passende Paket.

4.Nachhaltigkeit: Auch nach der Vernichtung sorgt besafe für ordnungsgemäßes Recycling und schont Ressourcen.

Zitate aus der Leitung

„Mit besafe schaffen wir eine sichere, transparente und regional verfügbare Lösung für Daten- und Aktenvernichtung – genau dort, wo sie benötigt wird.“ – Andre Koberling, Betriebsstättenleiter der Becker & SDR GmbH

„Datenschutz hört nicht bei der IT auf – gerade Akten und Datenträger mit sensiblem Inhalt müssen zuverlässig vernichtet werden. Wir ermöglichen unseren Kunden, diesen wichtigen Schritt vertraulich und rechtskonform zu gestalten.“ – (Geschäftsführung besafe / Jakob Becker Gruppe)

Kontakt & weitere Informationen

Becker & SDR GmbH

Standort: Sandstraße 116, 09114 Chemnitz

Telefon: 0371 91 60 191

E-Mail: kontakt@be-safe.de

Web: https://be-safe.de

Kontakt

Becker & SDR GmbH

Dirk Opdenplatz

Sandstraße 116

09114 Chemnitz

03719160191



https://be-safe.de/

