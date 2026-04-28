Aktion zum Vatertag 2026: 20% Rabatt auf Fotogeschenke & Fotobücher

Am 14. Juni 2026 feiern wir unseren Papa in Österreich, in Deutschland schon am 14. Mai 2026, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Egal ob als gekonnter Grillmeister, treuer Ratgeber
oder unterhaltsamer Komiker: unsere Väter, Papis oder Dads sorgen jeden Tag für
unvergessliche Momente. Verschenken Sie diese Momente zum Vatertag 2026 in
einer ganz besonderen Form, als Fotogeschenk! Der österreichische
Fotospezialist fotoCharly bietet Ihnen die passende Aktion für Ihr
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Damit diese wertvollen Erinnerungen nicht in der Handy Galerie verstauben, hat
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fotoCharly Tipp: Nicht nur Papas freuen sich über ein wundervolles
Fotobuch – es ist auch ein perfektes Geburtstagsgeschenk für Omas, beste
Freundinnen oder Partner!
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Vatertags Aktion: 20 % Rabatt auf Vatertagsgeschenke
Was gibt es Schöneres, als Papa ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Damit der Vatertag 2026 ganz besonders wird, wartet vom 13.05. bis zum 14.07.2026 ein Rabatt von 20% auf alle Vatertagsgeschenke vom Fotoprofi auf Sie. Ob ein lustiges T-Shirt mit Familienfoto, eine praktische
Grillschürze für die Familienfeier, ein persönlicher Bierkrug oder ein kleiner
Schlüsselanhänger als tägliche Erinnerung. Bei uns finden Sie für jeden Vater
das passende Präsent!
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Große Emotionen für die Wand: 20% Rabatt auf Leinwand, Acryl & Dibond
Präsentieren Sie Ihre liebsten Momente auf der großen Leinwand mit unseren Fotogeschenken. Vom
13.05. bis zum 11.06.2026 erhalten Sie bei fotoCharly 20% Rabatt auf alle
Leinwände sowie Acryl- und Dibond-Bilder bis zum Format 70×100. Verwandeln sie
Ihr Zuhause in eine Galerie Ihrer liebsten Fotos mit unseren hochwertigen
Wandbildern.
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Jeder Schluck eine Freude: 20% Rabatt auf alle TrinkgefäßeDer erste Kaffee am Morgen, ein gemütlicher Tee am Nachmittag oder ein kühles Getränk
nach der Arbeit? Mit einem individuellen Trinkgefäß schmeckt es gleich doppelt
so gut. Vom 29.05. bis zum 25.06.2026 erhalten Sie mit dem Rabattcode HAPPYDAY
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Ihre liebste Tasse, Trinkflasche, Thermoflasche oder einen hochwertigen Becher
aus und gestalten Sie Ihren persönlichen Fotodruck. Bringen Sie ihre schönsten
Momente direkt auf den Tisch mit dem Fotoprofi! fotoCharly Tipp: Eine
personalisierte Thermosflasche für Wanderungen ist ein wunderbares Geschenk zum
Vatertag oder für die beste Freundin!
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Der Publikation bis 15.7.2026 wird zugestimmt.
fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
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