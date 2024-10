Aktionstag I-love-Mathe: eine Liebeserklärung an die Mathematik

Studienkreis verschenkt Formelsammlung und präsentiert Witziges und Wissenswertes zu Mathematik

Aktionstag: eine Liebeserklärung an die Mathematik

Mathe lieben, geht das? „Unbedingt“, findet der Studienkreis und hat den 12. November zum I-love-Mathe-Tag erklärt. Aus Anlass des Aktionstages verschenkt das Nachhilfeinstitut jetzt eine Mathe-Formelsammlung – und das im Digitalzeitalter komplett aus Papier zum Abholen in vielen seiner Niederlassungen, solange der Vorrat reicht. Das Gratisheft im praktischen Hosentaschenformat A6 enthält Erklärungen von mathematischen Zeichen, Informationen zu Maßen und Gewichten sowie Erläuterungen zu Prozent- und Zinsrechnung. Formeln zu Flächen- und Körperberechnungen finden sich dort ebenso wie Wissenswertes zu Trigonometrie und Primzahlen. Dazu kommen die Themen Potenzen und Wurzeln sowie Logarithmen und Gleichungen. Als Download gibt es die Formelsammlung unter ilovemathe.de.

Mathe-Website bietet Witziges und Nützliches

Auf der Aktionsseite präsentiert der Studienkreis zudem Witziges und Wissenswertes über das von den einen geliebte und von den anderen verschmähte Fach. Zu kniffligen Matherätseln gesellen sich interessante Fun Facts. So erfährt man zum Beispiel, was es mit dem Ausdruck „Dreikäsehoch“ auf sich hat und warum es „Quadratur des Kreises“ heißt. Eine echte Hilfe beim Lernen sind kostenlose Lernvideos, Übungen und Aufgaben. Sie behandeln zahlreiche Themen von den Grundrechenarten über Bruchrechnen bis hin zu Logarithmen und Exponentialgleichungen. Mit dabei: der bekannte YouTuber Johann Beurich aka DorFuchs. Er zeigt in fünf für den Studienkreis produzierten Videotipps, wofür man Mathe gebrauchen kann.

Manche haben sogar Angst vor Mathe

Mehr als jede*r zweite Nachhilfeschüler*in benötigt Unterstützung in Mathematik. Manchen flößt das Fach sogar Angst ein. Thomas Momotow vom Studienkreis sagt: „Studien gehen davon aus, dass bis zu einem Drittel der Bevölkerung an so genannter Mathematikangst leidet. Müssen Betroffene eine Rechenaufgabe lösen, geraten sie ins Schwitzen, bekommen ein flaues Gefühl im Magen, können sich nicht mehr konzentrieren und verrechnen sich erst recht.“ Da erstaunt es vielleicht, dass Mathe dennoch zu den beliebtesten Fächern gehört. In Deutschland wird seine Popularität nur von Sport übertroffen. In anderen europäischen Ländern wie Spanien oder Frankreich ist Mathematik sogar das Lieblingsfach der meisten Kinder und Jugendlichen. Das ist das Ergebnis einer Befragung von Schüler*innen für den „Bericht zur Zukunft der Bildung 2024“ des Online-Nachhilfeanbieters GoStudent.

Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland – vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Podcast: „Die letzte Reihe“.

