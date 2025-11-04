Aktionswochen

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte!

Der Elfte im Elften, elf Uhr elf – dieses magische Datum heißt für Närrinnen und Narren: Start in die fünfte Jahreszeit. Zu diesem Start präsentieren wir der närrischen Zunft ein attraktives Angebot an Karnevalsartikeln zu besonders günstigen Preisen. Aber auch in unserem Sport- und Schützensortiment locken günstige Aktionspreise.

Sport-Angebote

Holztrophy-Serie: ab 17,91 EUR (= 10 % Rabatt)

Modern-Style Trophy in 3 verschiedenen Größen (27,0, 28,5, 30,5 cm hoch), aus massivem Holz, mit Bicolor-Lackierung auf echtem Marmor, einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 kostenlose Gravurzeichen).

Colorpokal-Serie: ab 13,41 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 8 verschiedenen Größen (von 23,0 x 8,0 cm bis 39,0 x 16,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 kostenlose Gravurzeichen).

Edelpokal-Serie: ab 31,41 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 3 verschiedenen Größen (36,0 x 10,0 cm; 43,0 x 12,0 cm; 47,0 x 14,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 kostenlose Gravurzeichen).

Aktionspreise nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Ehrentafel: nur 62,91 (= 10 % Rabatt)

Tafel aus Holz (30,5 x 22,5 cm), mit Aluminiumeinlagen, einer Schützenauflage Ihrer Wahl sowie Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes auf der Ehrenschleife und allen Schildern (30 kostenlose Gravurzeichen).

Klassikorden-Serie: nur 13,41 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (4,0 x 4,0 cm) in Altgold, Altsilber und Altbronze, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 26,91 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (6,5 x 6,5 cm) in 7 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Aktionspreise sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

Colororden: ab 5,39 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (10,0 x 7,5 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

3D-Colororden: ab 5,31 EUR (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (9,0 x 8,0 cm) in Gold und Silber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Kettenetui: nur 44,91 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Edles Etui (33,0 x 33,0 cm) mit einer weichen Samteinlage zur schonenden Aufbewahrung und stilvollen Präsentation Ihrer Kette (die abgebildete Kette wird nicht mitgeliefert).

Aktionspreise nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Wir wünschen allen Närrinnen und Narren einen freudigen Start in die neue Session und all unseren Kundinnen und Kunden eine gute Zeit.

Schöne Grüße aus Grevenbroich

Ihr Sack-Team

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

