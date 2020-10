Aktivurlaub in Baunatal in der GrimmHeimat NordHessen – mit ABSTAND dein Lieblingsplatz

Mit viel Raum zur Erholung, aber auch der Nähe zur documenta-Stadt Kassel ermöglicht die Stadt Baunatal auch in Zeiten von Corona sicheres und aktives Reisen in der vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft der GrimmHeimat NordHessen.

Unter dem Slogan #mitAbstand dein #Lieblingsplatz machen die GrimmHeimat NordHessen und die Stadt Baunatal Mut, auch in Zeiten der Ungewissheit durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen, Deutschlands märchenhafte Mitte zu entdecken. Der Fokus der inhouse-entwickelten Kampagne liegt dabei auf Themen wie Aktivurlaub, Erlebnis und Entspannung sowie Natur- und Kulturgenuss.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen mehrere emotionale Kurzfilme, die in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden sind. Das Video der Stadt Baunatal erzielte bereits nach wenigen Wochen über 20.000 Aufrufe (Stand: 01.10.20) und erreicht täglich neue Zuschauer.

Die Stadt Baunatal, die direkt an die documenta-Stadt Kassel und den Naturpark Habichtswald grenzt, präsentiert sich als idealer Ausgangspunkt zum Start einer aktiven Entdeckungstour durch die GrimmHeimat NordHessen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad – ein gut ausgebautes Wege- und Straßennetz ermöglicht das Erkunden auf eigenen Pfaden oder auf den Spuren der Brüder Grimm. Touren entlang der Deutschen Märchenstraße oder dem nordhessischen Märchenlandweg bieten nicht nur Märchenliebhabern, sondern auch Naturliebhabern und Aktivurlaubern eine reizvolle Kulisse zur Erholung und Entspannung. Unzählige Routen wie der Fulda-Radweg R1 oder der Eder-Radweg führen durch unberührte Naturlandschaften, vorbei an weiten Wiesen, Wäldern, glitzernden Flüssen und Seen.

Finden auch Sie #mitAbstand Ihren #Lieblingsplatz – in der Landschaft und bei zahlreichen Gastgebern der Region: http://stadtmarketing-baunatal.de/baunatal/angebote.php

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Überdurchschnittlich wachsende Besucherzahlen

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

