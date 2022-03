Aktualisierte Neuauflage: Fachbuch „Die 100 besten Traureden“ von WEKA MEDIA

Kissing, 15. März 2022 – Das bewährte „Traureden“-Buch in der aktuellen 10. Auflage von WEKA MEDIA ist für Standesbeamt*innen und Bürgermeister*innen eine wichtige Ressource für Reden und Texte zur Trauung. Ergänzt werden diese durch die neue Zitatensammlung zum Thema Natur und Liebe.

Mit „Die 100 besten Traureden“ wird eine Traurede unvergesslich für das Brautpaar und seine Gäste. Dabei kann der Leser einfach aus über hundert wunderschönen Reden die optimal passende Ansprache auswählen. Oder Teile verschiedener Ansprachen miteinander kombinieren und so in kürzester Zeit eine einzigartige Traurede gestalten.

Die gesellschaftliche Realität Deutschlands im Jahr 2022 abbilden

Die neuen Reden bilden die gesellschaftliche Realität Deutschlands ab. So findet man schnell Unterstützung und Inspiration etwa zu einem Paar, das sich für gesellschaftliche Entwicklungen interessiert; sachlich-nüchternen Eheleuten oder für ein humorvolles Paar. Die gesellschaftlichen Themen und Einflüsse verändern die Umwelt in einem rasanten Tempo – und auch die Sicht auf die Institution der Ehe und die Art der Hochzeit. Die 10. Auflage beinhaltet zahlreiche neue Reden zu den unterschiedlichsten Paarkombinationen, so z. B: ein junges Paar, das bereits als Teenager zusammen war; ein reiferes Paar (geschlechterunabhängig), das entsprechende Lebenserfahrung in die Ehe einbringt; ein Paar mit einem oder mehr Kindern; konservative Eheleute mit traditionellen Wertvorstellungen; ein Vollzeit berufstätiges Paar, das in seinen Berufen aufgeht; ein Paar, bei dem beide im Rettungsdienst arbeiten; ein Paar, das sich über das gemeinsame Hobby kennen- und lieben gelernt hat.

Das ideale Handwerkszeug für alle Standesbeamt*innen und Bürgermeister*innen

Professionelle Reden sind die Voraussetzung für eine gelungene Trauung. Jeder einzelne Text ist rhetorisch stimmig komponiert, mit einen Spannungsbogen, der sich zum Ende der Rede hin auflöst. Ob romantisch, ernst oder heiter: Den Abschluss bildet in der Regel ein positiver Ausblick auf die gemeinsamen Jahre des Paares.

Neben allen Reden aus dem Buch enthält die CD 100 weitere schöne Traureden. Alle Reden stehen im bearbeitbaren Word-Format zur Verfügung. Die Autoren sind beruflich mit der Erstellung von Hochzeitsreden betraut und verfügen über einen reichen Schatz an erprobten schönen und unvergesslichen Redensequenzen und Reden.

Weitere Informationen

“ Die 100 besten Traureden„

Fachbuch A5, ca. 344 Seiten mit CD-ROM

FB6342, ISBN 978-3-8111-0414-3

Preis: 99,00 Euro inkl. MwSt. und 3,00 EUR Versandpauschale

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1400 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von rund 222,5 Millionen Euro.

Kontakt

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Birgit Bayer

Römerstr. 4

86438 Kissing

08233-23-7091

birgit.bayer@weka.de

http://www.weka.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.