Aktuelles Fernsehinterview mit Medizinjournalist Sven-David Müller

Der Braunschweiger Gesundheits- und Ernährungsexperte Sven-David Müller wieder in den Medien

Die Vorbeugung von Erkrankung durch eine angepasste Ernährungsweise, der Einfluss der genetischen Ausstattung auf die Entstehung von Übergewicht und der Gesundheitswert von Kaffee stehen im Mittelpunkt eines ausführlichen Fernsehinterviews, das der Medizinjournalist, Buchautor und Ernährungsexperte Sven-David Müller aus Braunschweig jetzt gegeben hat. Das 13-minütige Interview mit Sven-David Müller aus Braunschweig kann unter https://kneipenduell.de/ kostenfrei abgerufen werden. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam des Kneipenduells mit Produzent Tonio Vakalopoulos und Kneipenduell Moderator Jesko Giessen!“, informiert Sven-David Müller. In den letzten 28 Jahren war Sven-David Müller mehr als 1.200-mal im Fernsehen zu sehen. Innerhalb von wenigen Tagen könnte das Kneipenduell mit Sven-David Müller 1.200 Aufrufe bei Youtube verbuchen.

Kneipenduell Produzent ist Tonio Vakalopoulos aus Braunschweig

Produzent des Interviewformats Kneipenduell ist Tonio Vakalopoulos, der bereits mit 14 Jahren seinen ersten Film produzierte. Eine Leidenschaft, die sich durch sein Leben zieht. Seit 2012 ist er mit der Firma MediaVA nicht nur mit dem Kneipenduell, das seit 2016 monatlich ausgestrahlt wird, im Fernseh-Geschäft. Zum Team der Web-Fernsehaufnahmen mit Sven-David Müller gehörten auch Redakteurin Marija Vorona und Daniela Vakalopoulos. Sven-David Müller gehört zu den bekanntesten Medizin- und Wissenschaftsjournalisten in Deutschland. Neben einem Volontariat bei einem renommierten Zeitungsverlag hat Sven-David Müller eine Ausbildung in einem medizinischen Fachverlag und eine TV-Moderatoren-Weiterbildung absolviert.

Sven-David Müller ist Autor von 200 Ratgeber-Büchern

Neben seiner Tätigkeit als Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig ist der Medizinjournalist freiberuflich als Buchautor und Fernsehexperte tätig. Aus seiner Feder stammen mehr als 200 Buchtitel (14 Sprachen). Zu seinen aktuellen Bestsellern gehören die Titel „Die 50 besten Blutzuckerkiller“, „Die Kalorien-Ampel“, „Migräne natürlich behandeln“, „Ernährungsratgeber Gicht“ sowie „Die 50 besten Entzündungskiller“. Aktuell arbeitet er an einem Fachbuch mit dem Titel „Handbuch der probiotischen Medizin“ und an einem Ratgeber „Gicht natürlich behandeln“. Sven-David Müller ist regelmäßig Experte für das Verbrauchermagazin WISO und arbeitet unter anderem intensiv mit den Springer Redaktionen von der BILD und bild.de zusammen. Am 13. März absolviert Sven-David Müller seine Rigorosums Prüfung. Nach dem Studium der angewandten Ernährungsmedizin, das er als Master of Science (MSc.) abgeschlossen hat, studiert Sven-David Müller Public Health. Unter www.svendavidmueller.de gibt es weitere Informationen.

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker.

