Albert Pfäffle GmbH launcht balkonkraftwerk-fachhandel.de

Neuer Onlineshop für Balkonkraftwerke ab dem 27. Mai 2025

„Wer heute selbst Strom erzeugen will, braucht keine Dachfläche mehr – ein Balkon genügt.“

Heilbronn, 26. Mai 2025 – Das Traditionsunternehmen Albert Pfäffle GmbH erweitert sein Portfolio und startet heute, am 26. Mai 2025, den spezialisierten Online-Fachhandel balkonkraftwerk-fachhandel.de. Der neue Shop richtet sich gezielt an Privatpersonen, Hausbesitzer und Energiebewusste, die mit einem eigenen Balkonkraftwerk ihren Einstieg in die nachhaltige Energieversorgung verwirklichen möchten.

Als Familienbetrieb mit über 75 Jahren Geschichte bringt die Albert Pfäffle GmbH nicht nur tiefes Vertrauen und Beständigkeit mit, sondern auch umfangreiche technische Erfahrung und persönliche Beratung auf höchstem Niveau.

Der Markt für Balkonkraftwerke wächst rasant: Immer mehr Menschen setzen auf einfache, kosteneffiziente Lösungen zur Eigenstromerzeugung. Mit der zunehmenden Förderung durch Bund und Länder rückt das Thema auch für Mieter und Wohnungseigentümer stärker in den Fokus.

Im Fokus des neuen Shops stehen dabei hochwertige Komplettsets und Zubehör rund um das Thema Balkonkraftwerke – von EcoFlow, einem der führenden Hersteller für portable Power Stations und Solarsysteme. Als offizieller EcoFlow Premium Partner und Händler der ersten Stunde bietet die Albert Pfäffle GmbH Produkte dieses renommierten Anbieters an. Das Sortiment wurde dabei nicht erweitert, sondern durch den neuen Shop gezielt auf die Bedürfnisse und Fragen bestehender und neuer Kunden ausgerichtet.

„Wir möchten es Menschen so einfach wie möglich machen, selbst Strom zu erzeugen – ohne technische Hürden, mit ehrlicher Beratung und hochwertigen Produkten“, erklärt Michael Pfäffle, Geschäftsführer in dritter Generation. „Mit dem neuen Shop setzen wir auf Klarheit, Fachwissen und nachhaltige Qualität.“

Besonderheiten des neuen Shops:

– Spezialisierter Fachhandel: Fokus auf Balkonkraftwerke – keine Massenware, sondern ausgewählte Produkte mit geprüfter Qualität.

– EcoFlow Premium Partner: Alle Speicher im Shop stammen ausschließlich von EcoFlow – Qualität und Innovation aus einer Hand.

– Produktfinder & Rentabilitätsrechner: Nutzerfreundliche Tools helfen bei der Auswahl des passenden Balkonkraftwerks und zeigen Einsparpotenziale auf.

– Transparente Informationen zu Förderprogrammen: Klar verständliche Übersicht über aktuelle regionale und bundesweite Fördermöglichkeiten.

– Kompetente Beratung: Persönlicher Kundenservice mit Expertise aus jahrzehntelanger Handwerks- und Techniktradition.

– Plug&Play-Systeme: Alle Sets lassen sich einfach selbst installieren – ganz ohne Elektrofachbetrieb.

– Blog als Wissensdatenbank: Der integrierte Blog bietet fundierte Beiträge zu Technik, Anwendung und – Rechtlichem rund um Balkonkraftwerke – und wird kontinuierlich erweitert.

– Einfach online bestellen: Übersichtliche Produktkategorien, klare Beschreibungen und direkter Versand aus Deutschland.

Mit dem Launch unterstreicht die Albert Pfäffle GmbH ihre Zukunftsorientierung und den Anspruch, auch im digitalen Raum ein zuverlässiger Partner für moderne Energielösungen zu sein.

Jetzt entdecken unter balkonkraftwerk-fachhandel.de – und mit dem eigenen Balkon Strom erzeugen.

Die Albert Pfäffle GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Heilbronn und über 75 Jahren Erfahrung. Das vielseitige Sortiment umfasst Kellereibedarf, professionelle Reinigungstechnik als Kärcher Center, Produkte für Haus, Hobby und Garten sowie moderne Energielösungen wie Powerstations und Balkonkraftwerke. Mit persönlicher Beratung, hoher Lagerverfügbarkeit und starkem Service ist Pfäffle ein zuverlässiger Partner für Privat- und Geschäftskunden.

