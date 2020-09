Albert Wunderlich wird Managing Director der cbs Schweiz

Qualitätsführer verstärkt Aktivitäten im Nachbarland

Heidelberg, 14. September 2020 – Albert Wunderlich, 41, wird Nachfolger von Manfred Oppitz in der Rolle des Managing Directors der cbs Corporate Business Solutions Schweiz. Wunderlich wird mit seinem Team die Aktivitäten von cbs in der Schweiz weiter verstärken. Er hatte seine Beraterkarriere als cbs Trainee vor zwölf Jahren gestartet, viele SAP-Transformations-Projekte erfolgreich begleitet und war bereits 2016 in die Schweiz gewechselt. Oppitz hatte die organisatorischen und vertrieblichen Grundsteine der Schweizer Niederlassung gelegt. Er hatte cbs im Juni verlassen.

Ilcan Koral wird als Head of Business Development die Marktbearbeitung der cbs Schweiz verantworten. Der gebürtige Schweizer ist seit 1998 im SAP Business tätig und hat in den letzten Jahren seinen Schwerpunkt auf Projektleitung und Geschäftsentwicklung gelegt.

cbs ist die Premiumberatung für die erfolgreiche Unternehmenstransformation. Als Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen die Heidelberger internationale Konzerne weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware Enterprise Transformer realisiert cbs die ONE Digital Enterprise der Zukunft. In diesem Jahr feiert das Beratungshaus 25-jähriges Jubiläum.

