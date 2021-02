Ales Drabek verstärkt Advisory Board von Bots and People

Chief Digital Officer von Conrad Electronic wechselt zu Berliner Startup

Berlin, 26. Februar 2021****Ales Drabek ist neues Mitglied des Advisory Boards von Bots and People. Er wird das Berliner Startup-Unternehmen in den Bereichen Plattformökonomie, Marketing & Sales und Digitale Transformation unterstützen. Ales Drabek bringt seine langjährige Erfahrung als Digitalisierungsexperte in international operierenden Unternehmen ein.

Zuletzt war Ales Drabek als Chief Digital & Disruption Officer bei der Conrad Electronic SE verantwortlich für ein Team, bestehend aus über 250 internen Digitalexperten und einer Reihe von externen Entwicklern, mit dem er die Transformation von einer klassischen, monolithischen IT / eCommerce-Technologie auf eine moderne API Retail-Infrastruktur (APIGee), die auf Google Cloud entwickelt wurde, durchgeführt hat. Zuvor war der studierte Informatiker als Director of Global Digital Channel bei der Metro Cash & Carry beschäftigt. Dort leitete er die digitalen Aktivitäten des Selbstbedienungsgroßhändlers.

“Allgemein kommt die Digitalisierung nur sehr langsam voran. Zwar haben viele Mitarbeiter gute Ideen zur Automatisierung von internen Prozessen, die aber von den IT-Abteilungen nicht umgesetzt werden, weil sie entweder andere Prioritäten haben, nicht die richtigen technologischen Lösungen einsetzen oder der Business Case für einzelne Maßnahmen zu klein ist. Bots and People gehört zu den wenigen Firmen, die Mitarbeitern schnell und einfach das notwendige Automatisierungs-Know-how vermitteln und so dabei helfen, eine Community von Automatisierungsexperten aufzubauen, die die digitale Transformation in den Unternehmen beschleunigt”, erklärt Ales Drabek seine Motivation, als Mitglied des Advisory Boards Bots and People dabei zu unterstützen, das Thema Automatisierung in die Unternehmen zu tragen.

Bots and People wurde im Januar 2020 von Nico Bitzer und Oliver Nagel in Berlin gegrün-det. Im Sinne von “a purposeful Job for everyone” hat sich Bots and People zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. Bots and People ist die erste 360°-Weiterbildungsacademy im Bereich der Geschäftspro-zessautomatisierung. Teilnehmer der Weiterbildungsprogramme lernen den Einsatz von Robotic Process Automation, Automatisierung in der Cloud und Process Mining. Teilneh-mer können sich bei Bots and People zum Automation Strategist oder Automation Cham-pion weiterbilden.

