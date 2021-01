Alex Sjatev: Transaktionsmanager der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG & des Hotelinvestors HOTEL INVESTMENTS AG

Alex Sjatev verstärkt das Team der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG und des Joint Venture Partners, Hotelinvestor HOTEL INVESTMENTS AG, als Transaktionsmanager.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Spezialist für Off Market Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erweitert ihr Team mit Alex Sjatev als Transaktionsmanager im Bereich Acquisitions & Transactions.

Alex Sjatev unterstützt zudem den Vorstand des Schweizer Hotelinvestors HOTEL INVESTMENTS AG ( www.hotel-investments.ch), Holger Ballwanz, beim Ankauf von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie bei der Anpachtung von Hotels für ihre Joint Venture Partner und Hotelbetreiber.

+++ Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Gesucht werden große Stadthotels in den Big-15-Städten in Deutschland sowie in Großstädten in Österreich und der Schweiz, ab 100 Zimmer oder größer, mit Betreiber oder betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG oder REBA IMMOBILIEN AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG:

Hotelankauf: ankauf@hotel-investments.ch

Hotels zur Pacht: pacht@hotel-investments.ch

Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG:

Hotelankauf: ankauf@reba-immobilien.ch

Weitere Informationen:

https://www.hotel-investments.ch

https://www.reba-immobilien.ch

https://www.pr4you.de

Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

206 Wörter, 1.688 Zeichen mit Leerzeichen

Weiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:

Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und

Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:

http://www.pr4you.de/pressefaecher/hotel-investments-ag/

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

“Gesucht werden große Stadthotels, ab 100 Zimmer oder größer, mit Betreiber oder betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht”, erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote von Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–

dialog@hotel-investments.ch

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.