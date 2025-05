ALEXA feiert Eröffnung des Union Zeughauses

Autogrammstunde mit Union Berlin-Profis & vieles mehr

Seit dem 2. Mai lässt das ALEXA am Alexanderplatz die Herzen von Fußballfans höher schlagen. An diesem Freitag eröffnete der Bundesligist 1. FC Union Berlin einen neuen Fan-Shop im 2. Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters. Das neue Union-Zeughaus bietet auf 250 Quadratmetern alles, was die Anhänger der „Eisernen“ begehren. Zur Eröffnung des neuen Shops dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA auf ein großes Fan-Event freuen. Höhepunkt ist am Mittwoch, 7. Mai, wenn Profi-Spielerinnen und Spieler des Vereins zur Signierstunde ins ALEXA kommen. Danilho Doekhi, Diogo Leite, Dina Orschmann und Athanasia Moraitou stehen von 16 bis 18 Uhr für Autogramme und Selfies bereit. Weiter geht es am 9. und 10. Mai: Alle Besucher sind eingeladen, ihre Künste am Ball beim Torwandschießen, Tischticker und Subsoccer zu beweisen. Die Aktionen finden auf dem Metropolis Court im Erdgeschoss des ALEXA statt. Am Freitag, 9. Mai ist Union-Maskottchen „Ritter Keule“ zwischen 14 und 17 Uhr zu Gast im ALEXA – eine gute Gelegenheit für schöne Erinnerungsfotos mit dem Club-Glücksbringer.

Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Das ALEXA ist ein idealer Standort für das neue Union-Zeughaus. Denn viele unserer Gäste sind Fans des Hauptstadtclubs“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Mit dem neuen Store bringen wir eine großzügige Fan-Welt zu uns ins Center und erweitern unsere Shoppingvielfalt. Zugleich bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern noch mehr Erlebnisqualität. Denn bei Events wie der Autogrammstunde mit den Union-Profis haben sie die Gelegenheit, ihren Idolen hautnah zu begegnen.“

„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des neuen Zeughauses im ALEXA. Mit dem neuen Fan-Shop erweitern wir unsere Präsenz an einem für uns sehr wichtigen Standort“, sagt Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung des 1. FC Union Berlin. „Alle Unioner und die, die es werden wollen, haben nun eine neue Anlaufstelle im Zentrum von Berlin und wir können ihnen eine große Auswahl an Fanartikeln in einem attraktiven Umfeld anbieten.“

Ein moderner Shop mit Fan-Services und Erlebnisgarantie

Das neue Union-Zeughaus im ALEXA lässt keine Wünsche offen. Neben Fanbekleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Fan- und Geschenkartikeln bietet der neue Shop zahlreiche Services:

In der digitalen Trikotschmiede können Fans ihr eigenes Wunschtrikot kreieren. Ebenfalls direkt vor Ort beflockt das Zeughaus-Team Union-Bekleidungsstücke mit Initialen oder der Lieblingsspielernummer. Auch können ausgewählte Souvenirs und Fanartikel individuell bedruckt und personalisiert werden. Für Schnappschüsse mit persönlichem Union-Moment steht eine Foto-Box bereit. Und damit nicht genug: Bis zum 17. Mai 2025 gibt es exklusiv im Union-Zeughaus im ALEXA zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel.

Auch die Gestaltung des neuen Zeughauses überzeugt: mit über 10.000 verputzten Klinkersteinen und einer industriell gestalteten Stahlhalle erwartet die Fans ein Stück Stadionatmosphäre mitten in der Hauptstadt. Der 1. FC Union Berlin ist nicht völlig neu im ALEXA Shoppingcenter: Bereits im vergangenen Herbst hatte der Verein im 2. OG einen Pop-up-Store eröffnet. Das neue Zeughaus befindet sich nun auf doppelt so großer Fläche direkt nebenan.

Bildunterschrift: Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA (r.), gratuliert Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung 1. FC Union Berlin zur Eröffnung des neuen Fan-Shops.

