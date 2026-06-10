„ALEXA kickt“: Fußball-Aktion zum Mitmachen, Mitfiebern und Gewinnen

Startschuss am 11. Juni

Am 11. Juni startet das ALEXA am Alexanderplatz die große Fußball-Aktion „ALEXA kickt“. Mit spannenden Mitmachaktionen auf Instagram und einem zweitägigen Live-Event können Fußballfans ihr Können und Wissen unter Beweis stellen und attraktive Preise gewinnen. Höhepunkt ist das große Fußball-Event am 19. und 20. Juni, welches das ALEXA zusammen mit dem 1. FC Union Berlin veranstaltet. Jeweils von 13 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Tischkicker-Turnier. Bei „Beat the pro“ am Freitag, 19. Juni dürfen die Centergäste gegen die ehemaligen Union-Profis, Ronny Nikol und Christian Stuff antreten. Beide sind Teil der Legendenmannschaft, die anlässlich des 60. Geburtstags des Vereins gewählt wurde. Wer die beiden Fußballgrößen besiegt, qualifiziert sich für die Verlosung eines Trikots von Union sowie

eines 100-Euro-Centergutscheins. Die Teilnahme an der Aktion „ALEXA kickt“ ist kostenlos.

„Mit ‚ALEXA kickt‘ schaffen wir eine Plattform für gemeinsame Fußballerlebnisse – digital und live vor Ort. Ob beim Tippspiel oder beim Kicker-Duell mit Fußballlegenden von Union Berlin: Die Aktion verbindet die Begeisterung für Sport mit guter Unterhaltung und attraktiven Gewinnchancen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns darauf, das ALEXA in diesem Sommer zu einem

Treffpunkt für alle großen und kleinen Fußballfans zu machen.“

Fußballspaß online

Ab dem 13. Juni steht das runde Leder auch online im Mittelpunkt: Auf dem Instagram-Kanal des ALEXA

können Fußball-Fans an einem großen Tippspiel teilnehmen. Getippt werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und die Finalisten. Es gibt ALEXA Gutscheine und Preise des 1. FC Union Berlin zu gewinnen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt Orakel-Hund Lio. Der vierbeinige Experte teilt seine

Vorhersagen zu den Gruppenspielen der deutschen Mannschaft auf dem Instagram-Kanal des ALEXA.

Shopping-Sonntag zum Sommeranfang

Am 21. Juni empfängt das ALEXA zum verkaufsoffenen Sonntag. Alle Geschäfte und die gastronomischen Betriebe in dem Center öffnen von 13 bis 18 Uhr und laden zum sommerlichen Einkaufsbummel ein.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier, bei Facebook und Instagram.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften

inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Sonae Sierra