ALEXA lädt am 17. Dezember zum verkaufsoffenen Sonntag ein

Shoppingsonntag in weihnachtlicher Atmosphäre

Das ALEXA, das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz, öffnet am Sonntag, den 17. Dezember seine Türen und lädt von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Sonntagsshopping ein. Mit weihnachtlicher Dekoration und Extra-Services sorgt das Center für festliche Stimmung: Die Kunden dürfen sich auf das Lindt-Santa-Gewinnspiel, den Santa Selfie Point für schöne Erinnerungsfotos und die Einpack-Station freuen. Hier werden Geschenke für eine Spende zugunsten des Ronald McDonald Hauses Berlin-Wedding liebevoll verpackt. Am großen Wunschbaum hängen zudem die Wunschzettel von Kindern aus dem Ronald-McDonald-Haus. Alle Besucher sind aufgerufen, die kleinen Herzenswünsche zu erfüllen.

„Wir freuen uns auf den verkaufsoffenen Sonntag am 17. Dezember“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „So können unsere Gäste ihren Weihnachtseinkauf ganz entspannt unter einem Dach und in festlicher Atmosphäre genießen oder einfach nur einen gemütlichen Shoppingbummel mit der ganzen Familie oder Freunden erleben. Die Mitarbeiter in unseren Shops laden herzlich ein und stehen bereit, die Kunden bei ihren Einkäufen professionell zu beraten.“

Entspanntes Weihnachtsshopping zum dritten Advent

Der verkaufsoffene Sonntag am dritten Advent ist eine gute Gelegenheit, um die letzten Weihnachtsgeschenke, festliche Dekoartikel oder sonstige Zutaten für die Feiertage zu besorgen. Die über 170 Shops im ALEXA halten eine große Shoppingvielfalt bereit. Der Food Court im zweiten Obergeschoss lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Rund 20 Restaurants und Cafes verwöhnen hier mit internationalen Köstlichkeiten.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

