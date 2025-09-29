ALEXA lädt zum exklusiven Sonntagsshopping mit Herbstjazz ein

Verkaufsoffener Sonntag am 5. Oktober

Am Sonntag, 5. Oktober öffnet das ALEXA seine Türen. Alle Geschäfte in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum exklusiven Shoppingvergnügen anlässlich des verkaufsoffenen Sonntages zum Herbstjazz ein. Von Mode und Accessoires über Beauty- und Elektronikartikel bis hin zu Dekoration, Geschenkartikeln und Büchern – die rund 170 Shops des ALEXA lassen keine Wünsche offen. Auch für köstliche Pausen ist gesorgt: Zahlreiche Restaurants und Cafés verwöhnen mit kulinarischen Genüssen. Musikalische Höhepunkte an dem Tag setzt BÄM!, die Berliner Drum-Marching-Band von Sänger Peter Fox. Die Musiker wandern mit ihren Instrumenten durch das Center und verbreiten rundum gute Laune. Am Stand von KISS FM wartet ein Glücksrad mit tollen Gewinnen auf die Besucherinnen und Besucher.

„Der Herbst ist eine heimelige Jahreszeit. Die Tage werden kürzer und man macht es sich gerne drinnen gemütlich. Was passt da besser, als sich mit einem ausgedehnten Einkaufsbummel zu verwöhnen? Unser exklusiver Shoppingsonntag ist eine gute Gelegenheit, um im ALEXA eine entspannte Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen und die neuesten Saisontrends zu entdecken“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns auf alle, die am 5. Oktober den Herbstjazz mit uns feiern.“

Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXA

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 5. Oktober 2025 führt das ALEXA Shoppingcenter unter dem Motto „Herbstjazz“ eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

