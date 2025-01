ALEXA lädt zum Shoppingsonntag mit Fashion-Week-Gewinnspiel ein

Verkaufsoffener Sonntag am 26. Januar

Das ALEXA öffnet am 26. Januar seine Türen und lädt zum ausgedehnten Shoppingausflug ein. Alle Geschäfte, Restaurants und Cafés in dem beliebten Center am Alexanderplatz haben an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ob Mode, Technik, Beauty-, Lifestyle- oder Geschenkartikel – die rund 170 Shops halten eine große Shoppingvielfalt bereit. Zusätzlich zu dem Einkaufsvergnügen dürfen sich alle Modefans zwischen 14 und 16 Uhr auf einen besonderen Höhepunkt freuen: Bei der Ticketparty von Energy und dem ALEXA können sie 3×2 Tickets für die begehrten Shows der COLLECTIVEFOUR (Marcel Ostertag, Kilian Kerner und Danny Reinke) bei der Berliner Fashion Week gewinnen. Und damit nicht genug: Wertvolle ALEXA Shoppinggutscheine und VIP-Packages runden die Gewinnerpakete ab. Einfach am 26. Januar ins ALEXA kommen, mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!

„Wir freuen uns auf den verkaufsoffenen Sonntag zum Beginn des neuen Jahres“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „So können unsere Gäste aus nah und fern ihre Einkäufe ganz entspannt unter einem Dach genießen oder einen gemütlichen Shoppingbummel mit der Familie erleben. Und mit etwas Glück gewinnen sie exklusive Tickets für die Berlin Fashion Week. Da lohnt sich der Besuch im ALEXA gleich mehrfach!“

Der verkaufsoffene Sonntag am 26. Januar 2025 wurde vom Berliner Senat anlässlich der Internationalen Grünen Woche festgelegt.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

