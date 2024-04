ALEXA Parkhaus mit größtem Schnellladehub in Berlin City

E-Mobilität als Kundenservice

Berlin, 11.04.2024 | Mehr Attraktivität und Service für Kundinnen und Kunden und zugleich ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität in der Hauptstadt: Das von APCOA betriebene Parkhaus im Berliner Shoppingcenter ALEXA hat heute zwölf Tesla Supercharger-Ladestationen der neuesten Generation präsentiert. Damit wird der größte Schnellladehub für E-Fahrzeuge in der Berliner Innenstadt entstehen. Die Tiefgarage ist gleichzeitig die erste ihrer Art mit einem Tesla Schnellladehub in Deutschland.

Der Zugang zu einem überall verfügbaren, bequemen und zuverlässigen Schnellladenetzwerk ist für die Einführung von Elektrofahrzeugen in großem Maßstab unerlässlich. Um ALEXA Kundinnen und Kunden ohne Lademöglichkeiten zu Hause oder bei der Arbeit die Haltung und Nutzung eines Elektroautos zu erleichtern, ihnen beim Besuch des Centers einen weiteren wertvollen Service zu bieten und damit auch den Klimaschutz in der Großstadt Berlin zu unterstützen, hat APCOA als führender Parkhausbetreiber in Europa eine Kooperation mit Tesla, dem weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, abgeschlossen.

Tesla hat heute im APCOA Parkhaus direkt am Berliner Alexanderplatz eine Schnellladestation mit zwölf Tesla Supercharger-Ladesäulen vorgestellt. Die Supercharger-Ladesäulen im ALEXA gehören zur neuesten und fortschrittlichsten Ladetechnologie Teslas. Die leistungsstarke Ladestation ermöglicht eine schnelle und bequeme Aufladung der Fahrzeuge mit einer Spitzenleistung von bis zu 250 kW. Für eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent Ladestand benötigt man durchschnittlich nur 25-30 Minuten. Die Supercharger stehen nicht nur Tesla-Fahrern, sondern auch Elektroauto-Besitzern aller anderer Marken zur Verfügung.

Elektroautofahrer werden den Ladevorgang bequem über die offizielle Tesla-App verwalten können und Zugang zu Echtzeit-Informationen haben, wie die Verfügbarkeit von Ladepunkten und den Ladestatus. ALEXA Besucherinnen und Besucher müssen künftig nicht mehr auf der Straße nach einem elektrifizierten Parkplatz suchen, sondern können vorab komfortabel checken, ob ein E-Ladeparkplatz im APCOA Parkhaus im ALEXA verfügbar ist. Nach Inbetriebnahme haben sie die Möglichkeit, ihr Fahrzeug schnell und bequem aufzuladen und können die Ladezeit sinnvoll nutzen, um währenddessen im Center zu bummeln, Einkäufe zu erledigen oder im ALEXA Food Court essen zu gehen.

Oliver Hanna, Sierra Center Manager des ALEXA: „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden, die mit dem E-Auto ins ALEXA kommen, schon bald diese tollen Supercharger-Ladestationen anbieten können. Dies wird der größte innerstädtische Schnellladehub Berlins. Das macht den Besuch des ALEXA noch attraktiver und komfortabler. Das Center wird zu einem regelrechten Mobilitäts-Hub direkt am Alexanderplatz – es wird dann wirklich mit allen Verkehrsmitteln perfekt erreichbar.“

Philippe Op de Beeck, CEO APCOA: „Die neuen Tesla Supercharger-Ladestationen im Parkhaus ALEXA sind ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau der Elektroladeinfrastruktur auf unseren Parkflächen. Sie sind ein integraler Baustein unserer EV-Strategie, mit der wir Kunden in ganz Europa bis 2035 bis zu 100.000 Elektroladepunkte an APCOA Standorten anbieten wollen. Wir danken Tesla für die enge, reibungslose Zusammenarbeit und für die Installation der topmodernen Supercharger-Schnellladestationen. Damit stärken wir die Attraktivität unseres Parkhauses im ALEXA, unterstützen die komfortable Nutzung der Elektromobilität und leisten damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz.“

Das ALEXA am Berliner Alexanderplatz ist eines der erfolgreichsten und mit bis zu 15 Millionen Besuchern pro Jahr höchst frequentierten Shoppingcenter Deutschlands. www.alexacentre.com und www.alexab2b.com

Union Investment ist einer der führenden Immobilien-Investment-Manager in Europa. Das über 26 Ländermärkte und fünf Kontinente diversifizierte Immobilienportfolio umfasst rund 500 Objekte in den Segmenten Büro, Hotel, Einzelhandel, Wohnen und Logistik. Das weltweite Einzelhandelsportfolio mit ca. 10 Milliarden Euro Volumen umfasst aktuell 86 Bestandsobjekte, darunter das CityQuartier FÜNF HÖFE in München, das ALEXA in Berlin und das QUARREE Wandsbek in Hamburg. https://realestate.union-investment.com/de

Sierra ist ein Immobilienunternehmen mit internationaler Expertise, das sich auf urbane Transformation konzentriert. Sierra entwickelt führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft, Kunden und Partner schaffen – und das individuell für jeden Standort und Lebenszyklus. Tragende Säule in allen Geschäftsbereichen ist die Nachhaltigkeit. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet Sierra Vermögenswerte im Wert von rund 6,6 Mrd. EUR. www.sonaesierra.com

APCOA ist Europas führender Parkplatzbetreiber mit über 50 Jahren Branchenerfahrung. Mit 5.000 Mitarbeitern verwaltet die Gruppe mehr als 1,8 Millionen Einzelparkplätze an 13.000 Standorten in 13 europäischen Ländern. Das Unternehmen ist dabei in den Bereichen Parking, Charging, Technologies und Urban Solutions tätig. Das Unternehmen trägt aktiv zur Verringerung der Emissionen in Städten bei, indem es das Verkehrsaufkommen für Logistik und Parkplatzsuche reduziert. Durch die Verbindung von Parken, Mobilität und Dienstleistungen für das städtische Leben ist APCOA ein integraler Bestandteil des digitalen und städtischen Ökosystems. www.apcoa.com

