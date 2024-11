ALEXA präsentiert Nintendo Weihnachtstour 2024

Kostenloses Spieleerlebnis für Groß und Klein

Adventszeit ist Spielezeit! Daher lädt das ALEXA am Alexanderplatz am 29. und 30. November die Besucherinnen und Besucher zur Nintendo Weihnachtstour 2024 ein. Jeweils von 10 bis 20 Uhr können Fans von Konsolenspielen und alle die es werden wollen, beliebte Spiele kennenlernen und dabei in fantastische Welten eintauchen, spannende Abenteuer erleben oder spielerische Herausforderungen meistern. Auf der Event-Fläche im Erdgeschoss des Centers (vor Zara und H&M) können in vorweihnachtlicher Atmosphäre viele Spiele getestet werden, darunter etwa Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Princess Peach: Showtime! und viele mehr. Das freundliche Nintendo-Team berät gerne rund um die bunte Spielewelt.

„Das ALEXA bietet seinen Besuchern eine große Shoppingvielfalt gepaart mit besonderen Erlebnissen. Daher freuen wir uns sehr, dass die Nintendo Weihnachtstour 2024 Station bei uns macht. Denn das abwechslungsreiche Entertainment-Angebot passt perfekt in unser Center“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Unsere großen und kleinen Gäste sind herzlich eingeladen, während ihres Shoppingbummels die faszinierende Spielewelt von Nintendo zu entdecken.“

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: Nintendo