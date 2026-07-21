ALEXA unterstützt Berlin Pride | CSD Berlin 2026

Vielfalt sichtbar machen

Unter dem Motto „Haltung ist Hot!“ zieht die Berlin Pride | CSD Berlin Demonstration am Samstag, 25. Juli 2026 durch die Hauptstadt. Mit dabei ist auch das ALEXA am Alexanderplatz, das sich als Partner des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg für gesellschaftliche Vielfalt und Zusammenhalt stark macht. Das Team des beliebten Shopping- und Freizeitcenters freut sich darauf, gemeinsam mit der Eigentümerin Union Investment auf dem Wagen mit der Nummer 26 zu feiern und ein sichtbares Zeichen für ein respektvolles Miteinander zu setzen.

Mit der Beteiligung an der CSD-Parade unterstreichen das ALEXA und seine Partner ihr Engagement für eine offene Gesellschaft, in der alle Menschen willkommen sind. Union Investment hat mit UniPride eigens das LGBTQ+ & Friends-Netzwerk geschaffen, das sich für eine tolerante Unternehmenskultur einsetzt.

„Der CSD steht für Vielfalt und Inklusion, gesellschaftliche Werte, für die wir uns einsetzen und für die wir sehr gerne Flagge zeigen. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder Teil dieser fröhlichen und bunten Demo zu sein und mit unserem ALEXA-Truck zu der besonderen Stimmung beizutragen“, sagt Ulrich Dischler von der Eigentümerin des ALEXA-Shoppingcenters Union Investment.

„Als Shoppingcenter sind wir ein Ort, an dem täglich viele Menschen zusammenkommen. Vielfalt ist für uns daher gelebter Alltag. So freuen wir uns, auch in diesem Jahr am CSD Berlin mitzuwirken und Teil der engagierten Pride Community zu sein“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir wünschen allen einen schönen CSD-Tag mit vielen positiven Begegnungen und wertvollen Momenten.“

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Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



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Bildquelle: Sonae Sierra