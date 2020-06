Alexander Michel verstärkt die Geschäftsführung von fos4X

(Mynewsdesk) Alexander Michel bereichert seit Juni 2020 als zweiter Geschäftsführer das Management von fos4X. Gemeinsam mit Dr. Lars Hoffmann, dem Gründer und CEO von fos4X, wird er mit seiner Expertise im Bereich Windenergie die strategische Unternehmensführung komplettieren.

„fos4X überzeugt mit Innovation, Kreativität und fundierter technischer Expertise. Für unsere Systeme und Lösungen sehe ich große Wachstumspotenziale und ich freue mich sehr darauf, diese gemeinsam mit unserem sehr agilen und hochmotivierten Team zu erschließen.“, sagt Alexander Michel, Geschäftsführer und CCO von fos4X.

Über Alexander MichelHerr Michel zeichnet sich durch mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Business Development und Sales aus. Sein Weg führte ihn schon im Jahr 2010 als Head of Service Sales bei Nordex zur Windenergiebranche. Mit dem Hintergrund verschiedenster leitender Funktionen war er zuletzt für GE Power Conversion als Global Segment Leader Wind tätig. Alexander Michel bereichert fos4X insbesondere in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens durch seinen weiten Erfahrungsschatz im Bereich Business Development in internationalen Geschäftsfeldern.

About fos4X

Die 2010 in München gegründete fos4X GmbH ist Spezialist für zuverlässige, faseroptische Mess- und Sensortechnik sowie für innovative Datenanalyse. Sie entwickelt IIoT- und Edge-Computing-Lösungen, und ermöglicht signifikante Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen für die Windindustrie.

Diese Technologie wird vorrangig in Rotorblättern von Windkraftanlagen genutzt. Daneben werden die faseroptischen Sensoren und Lösungen auch in den Bereichen Elektromobilität, Prozessmesstechnik und Bahntechnik eingesetzt.

