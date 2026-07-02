Alibaba bereitet sich auf ein beschleunigtes KI-Wachstum in Q2/2026 vor

Alibaba hat im ersten Halbjahr 2026 einige wichtige Ziele erreicht, die die kontinuierlichen Fortschritte bei seiner KI-Strategie widerspiegeln und die Basis für nachhaltiges Wachstum in einer dynamischen KI-Landschaft weiter stärken.

So wie Unternehmen nach ersten Experimenten KI aktuell breit einführen, hat Alibaba seine zentralen KI-Aktivitäten angepasst, aktualisierte Modelle eingeführt und seine globale Infrastruktur ausgebaut. Alibaba Cloud betreibt mittlerweile 105 Standorte in 32 Regionen und unterstützt Kunden weltweit mit skalierbaren und zuverlässigen KI- und Cloud-Diensten.

Mit seinen umfassenden Kompetenzen, die von eigenen Chips über Cloud-Infrastruktur bis hin zu Grundmodellen und Anwendungen reichen, hat sich Alibaba strategisch gut positioniert, um bei den anstehenden KI-Entwicklungen eine führende Rolle zu übernehmen.

Neue Strukturen rund um KI: Alibaba Token Hub

Im März gründete Alibaba den Geschäftsbereich Alibaba Token Hub (ATH) unter der Leitung von Chief Executive Officer Eddie Wu und fasste damit das Tongyi-Labor, den Bereich MaaS (Model-as-a-Service), die Geschäftseinheiten Qwen und Wukong sowie die Geschäftseinheit für KI-Innovation unter einem Dach zusammen. Mit dem Ziel, die zentralen KI-Teams und -Produkte des Unternehmens zu bündeln, orientiert sich ATH an einer einzigen Leitmission: der Entwicklung, Bereitstellung und Anwendung von Token.

Top-moderne High-End-KI-Modelle

Qwen3.7-Max (Mai): Ein großes Sprachmodell der nächsten Generation mit hochentwickelter agentischer Kodierung, komplexem Schlussfolgern und der Ausführung von Aufgaben über lange Zeiträume. Laut Artificial Analysis übertrifft es führende chinesische Modelle und kann mit den weltweit besten Systemen mithalten.

HappyHorse 1.1 (Juni): Ein Modell zur Videogenerierung mit verbessertem Bewegungsrealismus, stärkerer Konsistenz und höherer visueller Qualität. Seit der Einführung von HappyHorse 1.0 im April hat es breite Anwendung bei Kurzvideos, Werbung, Markenkommunikation und Ingame-Videos gefunden.

HappyOyster 1.0 (Juni): Ein interaktives 3D-Weltmodell mit verbesserter Umgebungsinteraktion, erweiterter Steuerung und zurückspulbaren Handlungssträngen, das eine schnellere Produktion von interaktiven Filmen, Spielen und anderen Visuals ermöglicht.

Erweiterungen des Qwen-Ökosystems

Qwen App: Der im Januar aktualisierte KI-Assistent für Verbraucher bündelt Dienste von Taobao, Alipay, Fliggy und Amap in einer einheitlichen dialogbasierten Benutzeroberfläche und kann Aufgaben direkt beim Einkaufen, Bezahlen, Reisen und der Navigation übernehmen.

Qwen Glasses: Die auf dem MWC in Barcelona vorgestellte Brille bietet Echtzeitübersetzung, HD-Videoaufzeichnung, Transkription, visuelle Objekterkennung und Zahlungsfunktionen. In China können Nutzer per Sprachbefehl Essen bestellen und Fahrdienste anfordern.

Wukong-Plattform: Diese im März eingeführte, für Unternehmen konzipierte Agentenplattform unterstützt komplexe, mehrstufige Arbeitsabläufe und dient als Alibabas primäre Lösung für autonome Unternehmensprozesse.

Skalierung der globalen KI-Infrastruktur

Im Rahmen seiner 53-Milliarden-US-Dollar-Investition in die KI-Infrastruktur hat Alibaba seine globale Cloud-Präsenz durch neue Rechenzentren in Japan, Malaysia, Frankreich und Mexiko ausgebaut. Damit verfügt Alibaba Cloud nun über 105 Standorte in 32 Regionen.

Die neuen Rechenzentren bieten ein umfassendes Portfolio an Cloud-Computing-Diensten auch für höchste Anforderungen. Sie stellen eine sichere, skalierbare und robuste Cloud- und KI-Infrastruktur bereit, um Kunden weltweit bei ihrer innovativen KI-Transformation zu unterstützen. Durch die Priorisierung strenger Datenschutz- und Sicherheitsstandards entspricht die Infrastruktur den lokalen rechtlichen Vorgaben in Bezug auf Cybersicherheit, Ausfallsicherheit und Datenverwaltung.

Medizin und Landwirtschaft voran bringen

Alibaba treibt die Entwicklung medizinischer KI voran, indem es Diagnosen zuverlässiger, günstiger und breit zugänglich macht. Anfang 2026 hat die Alibaba DAMO Academy zwei KI-Screening-Tools auf den Markt gebracht: MAOSS zur Früherkennung von Fettlebererkrankungen und COCA zur Darmkrebsvorsorge – beide erzielen eine hohe diagnostische Genauigkeit.

Darüber hinaus treibt Alibaba zusammen mit seinen Kunden die intelligente Landwirtschaft voran. Die Muyuan Group, ein weltweit führendes Unternehmen in der Tierhaltung, hat mit Alibaba Cloud ein intelligentes KI-Modell für die Schweinezucht entwickelt, das auf Alibabas Qwen-LLM und fortschrittlichen Datenverarbeitungsfunktionen basiert. Ziel dieser Partnerschaft ist es, KI-Anwendungen in wichtigen Agrarbereichen wie Tierfutter, Zuchtoptimierung und Tiermanagement voranzutreiben.

Diese Fortschritte spiegeln Alibabas umfassendes Engagement wider, KI branchenübergreifend in großem Maßstab einzusetzen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern einen greifbaren Mehrwert zu bieten.

Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen an der Dynamik des ersten Halbjahres anknüpfen, um Innovationen voranzutreiben, seine globale Reichweite auszubauen und die nächste Welle des KI-getriebenen Wachstums einzuleiten.

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und fungiert als IT-Kompetenzzentrum der Alibaba Group. Das Unternehmen bietet weltweit eine umfassende Suite von Cloud-Services an, darunter elastisches Computing, Datenbankdienste, Speicherlösungen, Netzwerkvirtualisierung, großangelegte Rechenleistung, Sicherheitsdienste, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI)-Services. Seit 2018 ist Alibaba laut Gartner der führende IaaS-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Zudem gehört das Unternehmen seit 2018 zu den weltweit führenden Anbietern von Public-Cloud-IaaS-Diensten, wie IDC berichtet.

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